Jakarta, Beritasatu.com - Lagu Kill Bill menjadi salah satu lagu yang viral di TikTok, lagu ini dinyanyikan oleh Solana Imani Rowe dengan nama panggung SZA.

Lagu Kill Bill dirilis pada 2022, dalam album SOS. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang sulit melupakan masa lalu, ia tidak bisa melihat mantan kekasihnya yang telah bahagia bersama dengan orang lain.

Tidak ada yang boleh memiliki mantan kekasihnya tersebut terkecuali dia, bahkan, ia sampai membunuh mantannya agar tidak dimiliki oleh siapa pun.

Berikut lirik lagu Kill Bill dari SZA dan terjemahannya.

Lirik Lagu Kill Bill dari SZA

I'm still a fan even though I was salty

Hate to see you with some other broad, know you happy

Hate to see you happy if I'm not the one driving

I'm so mature, I'm so mature

I'm so mature, I got me a therapist to tell me there's other men

I don't want none, I just want you

If I can't have you, no one should

I might

I might kill my ex, not the best idea

His new girlfriend's next, how'd I get here?

I might kill my ex, I still love him though

Rather be in jail than alone

I get the sense that it's a lost cause

I get the sense that you might really love her

The text gon' be evidence, this text is evidence

I tried to ration with you, no murders or crimes of passion, but damn

You was out of reach

You was at the farmer's market with your perfect peach

Now I'm in the basement, planning home invasion

Now you laying face-down, got me singing over a beat

I'm so mature, I'm so mature

I'm so mature, I got me a therapist to tell me there's other men

I don't want none, I just want you

If I can't have you, no one will

(I might)

I might kill my ex, not the best idea

His new girlfriend's next, how'd I get here?

I might kill my ex, I still love him though

Rather be in jail than alone

I did it all for love (love)

I did it all on no drugs (drugs)

I did all of this sober

I did it all for us, oh

I did it all for love (love)

I did it all of this on no drugs (drugs)

I did all of this sober

Don't you know I did it all for us? (I'll kill your ass tonight)

Uh, I just killed my ex (my ex)

Not the best idea (idea)

Killed his girlfriend next, how'd I get here?

I just killed my ex (my ex)

I still love him, though (I do)

Rather be in Hell than alone

Terjemahan Lirik Lagu Kill Bill dari SZA

Saya masih penggemar meskipun saya asin

Benci melihatmu dengan orang lain, tahu kamu bahagia

Benci melihatmu bahagia jika bukan aku yang mengemudi

Aku sangat dewasa, aku sangat dewasa, aku sangat dewasa

Memberi saya terapis untuk memberitahu saya bahwa ada pria lain

Aku tidak menginginkan apapun, aku hanya menginginkanmu

Jika saya tidak dapat memiliki Anda, tidak ada yang harus

Mungkin aku

Saya mungkin akan membunuh mantan saya

Bukan ide terbaik

Pacar barunya berikutnya

Bagaimana saya bisa sampai di sini?

Saya mungkin akan membunuh mantan saya

Aku masih mencintainya

Lebih baik dipenjara daripada sendirian

Saya merasa bahwa itu sia-sia

Saya mendapatkan perasaan bahwa Anda mungkin benar-benar mencintainya

Teks akan menjadi bukti, teks ini adalah bukti

Saya mencoba menjatah Anda, tidak ada pembunuhan, tidak ada kejahatan nafsu

Tapi sial, kau di luar jangkauan

Anda berada di pasar petani dengan buah persik sempurna Anda

Sekarang saya dengan takjub mempermainkan kesabaran saya

Sekarang Anda berbaring telungkup

Membuat saya mengatakan lebih dari satu ketukan

Aku sangat dewasa, aku sangat dewasa, aku sangat dewasa

Memberi saya terapis untuk memberitahu saya bahwa ada pria lain

Aku tidak menginginkan apapun, aku hanya menginginkanmu

Jika saya tidak dapat memiliki Anda, tidak ada yang mau, oh

Saya mungkin akan membunuh mantan saya

Bukan ide terbaik

Pacar barunya berikutnya

Bagaimana saya bisa sampai di sini?

Saya mungkin akan membunuh mantan saya

Aku masih mencintainya

Lebih baik dipenjara daripada sendirian

Aku melakukan itu semua untuk cinta

Saya melakukan semuanya tanpa obat-obatan

Saya melakukan semua ini dengan sadar

Aku melakukan semuanya untuk kita, oh

Aku melakukan itu semua untuk cinta

Saya melakukan semua ini tanpa obat

Saya melakukan semua ini dengan sadar

Apakah kamu tidak tahu aku melakukan semuanya untuk kita?

Oh

Aku baru saja membunuh mantanku

Bukan ide terbaik

Membunuh pacarnya selanjutnya

Bagaimana saya bisa sampai di sini?

Aku baru saja membunuh mantanku

Aku masih mencintainya

Lebih baik berada di neraka daripada sendirian