Jakarta, Beritasatu.com - A Year Ago merupakan lagu yang dipopulerkan oleh penyanyi dan penulis lagu asal Britania Raya, James Arthur.

Lagu ini dirilis pada 12 Mei 2023, yang menceritakan tentang kerinduan seorang pria dengan mantan kekasihnya setelah satu tahun berpisah. Dia berharap dapat memperlakukan kekasihnya lebih baik sebelum hubungan mereka berakhir.

Lirik lagu A Year Ago juga penuh dengan penyesalan karena tidak mengungkapkan betapa ia peduli pada kekasihnya. Berikut lirik lagu A Year Ago oleh James Arthur dan terjemahannya

Lirik Lagu A Year Ago oleh James Arthur

I miss you

Your name’s still on my coffee cup

I miss you

The way you chose the films we watched

I miss you, babe

If only I had told you that before

Maybe I would never have to miss you

Singing by the kitchen sink

I miss you

Not knowing I was listening

I miss you, babe

You embody everything that I am not

And, now, I’m just somebody you forgot

I wish it was a year ago

I wish that I could hold you close

Now I’m driving past your house, I know

The lights are on, you’re not alone

I wonder if you’re making eyes

I wonder if he loves you like

The way you said that only I could do

I wish that I could tell you that I miss you

I miss you

The way you left my car a mess

I miss you

The way you took up half the bed

That empty space

You remind me of the things that I am not

And, now, I’m just somebody you forgot

I hope you’re well

Oh, and I can’t help myself

Oh-oh, no

I wish it was a year ago

I wish that I could hold you close

Now I’m driving past your house, I know

The lights are on, you’re not alone

I wonder if you’re making eyes

I wonder if he loves you like

The way you said that only I could do

I wish that I could tell you that I miss you, oh-ohh

I wish that I could tell you that I miss you, oh, I-I-I-I

I wish it was a year ago

I wish that I could hold you close

The way you said that only I could do

I wish that I could tell you that I miss you

Terjemahan Lirik Lagu A Year Ago oleh James Arthur

Aku merindukanmu

Namamu masih ada di cangkir kopiku

Aku merindukanmu

Cara kamu memilih film yang kita tonton

Aku kangen kamu, sayang

Andai saja aku memberitahumu itu sebelumnya

Mungkin aku tidak akan pernah merindukanmu

Bernyanyi di dekat wastafel dapur

Aku merindukanmu

Tidak tahu aku sedang mendengarkan

Aku kangen kamu, sayang

Kamu mewujudkan semua yang bukan aku

Dan, sekarang, aku hanyalah seseorang yang kau lupakan

Aku berharap itu setahun yang lalu

Aku berharap bisa memelukmu erat-erat

Sekarang aku mengemudi melewati rumahmu, aku tahu

Lampu menyala, kamu tidak sendirian

Aku ingin tahu apakahmu membuat mata

Aku ingin tahu apakah dia mencintaimu seperti

Cara kamu mengatakan bahwa hanya aku yang bisa melakukannya

Aku berharap bisa memberitahumu bahwa aku merindukanmu

Aku merindukanmu

Caramu meninggalkan mobilku berantakan

Aku merindukanmu

Cara kamu mengambil setengah tempat tidur

Ruang kosong itu

Kamu mengingatkan aku pada hal-hal yang bukan aku

Dan, sekarang, aku hanyalah seseorang yang kau lupakan

Aku harap kamu baik baik saja

Oh, dan aku tidak bisa menahan diri

Oh-oh, tidak

Aku berharap itu setahun yang lalu

Aku berharap bisa memelukmu erat-erat

Sekarang aku mengemudi melewati rumahmu, aku tahu

Lampu menyala, kamu tidak sendiri

Aku ingin tahu apakah membuat mata

Aku ingin tahu apakah dia mencintaimu seperti

Cara kamu mengatakan bahwa hanya aku yang bisa melakukannya

Aku berharap bisa memberitahumu bahwa aku merindukanmu, oh-ohh

Kuharap aku bisa memberitahumu bahwa aku merindukanmu, oh, IIII

Aku berharap itu setahun yang lalu

Aku berharap bisa memelukmu erat-erat

Cara kamu mengatakan bahwa hanya aku yang bisa melakukannya

Aku berharap bisa memberitahumu bahwa aku merindukanmu