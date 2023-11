Lirik Lagu Used To Be Young oleh Miley Cyrus dan Terjemahannya

Jakarta, Beritasatu.com - Miley Ray Cyrus atau lebih dikenal dengan nama panggung Miley Cyrus adalah seorang aktris, penyanyi, dan penulis lagu berkebangsaan Amerika Serikat (AS).

Namanya sudah tidak asing lagi bagi pendengar musik karena telah menciptakan lagu-lagu yang menjadi favorit banyak orang. Miley Cyrus baru saja menciptakan satu lagu yang menjadi populer, yaitu berjudul Used To Be Young yang dirilis pada Agustus 2023.

Lagu Used To Be Young berkisah tentang tumbuh dan berkembang yang membuktikan adanya perubahan seiring proses dari pendewasaan seseorang. Berikut lirik lagu Used To Be Young oleh Miley Cyrus, lengkap dengan terjemahannya.

Lirik Lagu Used To Be Young oleh Miley Cyrus

The truth is bulletproof

There’s no fooling you

I don't dress the same

Me and who you say

I was yesterday

Have gone our separate ways

Left my living fast

Somewhere in the past

Cause that's for chasing cars

Turns out open bars

Lead to broken hearts

And going way too far

I know I used to be crazy

I know I used to be fun

You say I used to be wild

I say I used to be young

You tell me time has done changed me

That's fine, I’ve had a good run

I know I used to be crazy

That’s cause I used to be young

Take one, pour it out

It’s not worth crying about

The things you can't erase

Like tattoos and regrets

Words I never meant

And ones that got away

Left my living fast

Somewhere in the past

And took another road

Turns out crowded rooms

Empty out as soon

There’s somewhere else to go ohhhhh

I know I used to be crazy

I know I used to be fun

You say I used to be wild

I say I used to be young

You tell me time has done changed me

That's fine, I’ve had a good run

I know I used to be crazy

That’s cause I used to be young

Ohhhhh

I know I used to be crazy

Messed up but god was it fun

I know I used to be wild

That’s cause I used to be young

Those wasted nights are not wasted

I remember every one

I know I used to be crazy

That's cause I used to be young

You tell me time has done changed me

That's fine I’ve had a good run

I know I used to be crazy

That’s cause I used to be young

Terjemahan Lirik Lagu Used To Be Young oleh Miley Cyrus

Kebenarannya anti peluru

Tidak ada yang bisa membodohimu

Aku tidak berpakaian sama

Aku dan siapa yang kamu bilang

Aku yang kemarin

Telah berpisah.

Meninggalkan kehidupanku dengan cepat

di suatu tempat di masa lalu

Karena itu untuk mengejar mobil

Ternyata jeruji yang terbuka

menyebabkan patah hati

Dan pergi terlalu jauh

Aku tahu aku dulu gila

Aku tahu aku dulu menyenangkan

Kamu bilang aku dulu liar

Aku bilang aku dulu masih muda

Katamu waktu telah mengubahku.

Tidak apa-apa, aku sudah berlari dengan baik.

Aku tahu dulu aku gila

Itu karena Aku dulu masih muda

Ambil satu, tuangkan

tidak ada gunanya menangis

tentang hal-hal yang tidak dapat Anda hapus

Seperti tato dan penyesalan

kata-kata yang tidak pernah Aku maksudkan

Dan kata-kata yang berhasil lolos

Meninggalkan hidupku dengan cepat

Di suatu tempat di masa lalu

Dan mengambil jalan lain

Mengubah ruangannya ramai

Segera kosongkan

Masih ada tempat lain untuk dikunjungi, ooh

Aku tahu aku dulu gila

Aku tahu aku dulu menyenangkan

Kamu bilang aku dulu liar

Aku bilang aku dulu masih muda

Katamu waktu telah mengubahku.

Tidak apa-apa, aku sudah berlari dengan baik.

Aku tahu dulu aku gila

Itu karena Aku dulu masih muda

Ohhhh

Aku tahu aku dulu gila

Aku tahu aku dulu menyenangkan

Kamu bilang aku dulu liar

Aku bilang aku dulu masih muda

Malam-malam yang terbuang itu tidak sia-sia

Saya ingat semuanya

Aku tahu dulu Aku gila

Itu karena dulu Aku masih muda

Katamu waktu telah mengubahku.

Tidak apa-apa, aku sudah berlari dengan baik.

Aku tahu dulu aku gila

Itu karena Aku dulu masih muda