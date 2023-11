Sutradara Mouly Surya Raih Penghargaan Akira Kurosawa di TIFF 2023

Tokyo, Beritasatu.com - Sutradara Indonesia, Mouly Surya memenangi Penghargaan Akira Kurosawa di Tokyo International Film Festival (TIFF) 2023. Penghargaan ini menjadi prestasi bagi perfilman Indonesia di kancah internasional.

"Ini suatu pencapaian tinggi dari sineas muda Indonesia. Penghargaan ini pernah diberikan kepada sutradara besar dunia seperti Steven Spielberg, artinya momen ini adalah bentuk pengakuan dunia terhadap kualitas terbaik sineas muda Indonesia," kata Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, John Tjahjanto Boestami dalam keterangannya dikutip Rabu (1/11/2023).

Mouly Surya diberi penghargaan ini atas filmnya yang berjudul "Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak," yang menggambarkan perlawanan seorang wanita terhadap kekerasan yang dia alami. Film ini dianggap sebagai karya berani yang memperlihatkan sisi Indonesia yang jarang terlihat di dunia.

Mouly Surya merasa bahagia menerima penghargaan ini dan mengapresiasi dukungan dari KBRI Tokyo. Ia menjelaskan bahwa filmnya, juga memperkenalkan keindahan Indonesia kepada dunia.

"Sangat bahagia, sebagai sutradara perempuan dari Indonesia dan perwakilan Asia Tenggara bisa mendapat penghargaan dari nama besar Akira Kurosawa. Film Marlina dengan set lokasi daerah Sumba (NTT) ini sekaligus menampilkan keindahan Indonesia kepada dunia. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Wakil Duta Besar yang menjadi penyemangat bagi kami para sineas muda," kata Mouly Surya.

Selain Marlina, Mouly Surya juga menelurkan sejumlah karya lain yang mendapat pengakuan, seperti Fiksi dan What They Don't Talk About When They Talk About Love. Mouly saat ini tengah menyelesaikan dua film terbarunya, Perang Kota yang diadaptasi dari novel Jalan Tak Ada Ujung karya Mochtar Lubis, dan Trigger Warning produksi Netflix yang dibintangi Jessica Alba.

Penghargaan Akira Kurosawa 2023 juga diberikan kepada sutradara Tiongkok, Gu Xiaogang. Dua sutradara ini terpilih oleh sebuah komite yang terdiri dari sejumlah tokoh, termasuk sutradara Yamada Yoji, aktris Dan Fumi, casting director Narahashi Yoko, kritikus Kawamoto Saburo, serta Direktur Program TIFF Ichiyama Shozo.

Penghargaan Akira Kurosawa merupakan sebuah prestasi prestisius yang hanya diberikan kepada pembuat film yang telah mencapai prestasi di dunia perfilman. Penghargaan ini diambil dari nama legenda perfilman Jepang, Akira Kurosawa, yang dikenal luas di dunia Barat dan bahkan meraih Lifetime Achievement Academy Award pada 1990.

Sebelumnya, Penghargaan Akira Kurosawa telah diberikan kepada sejumlah tokoh terkemuka dalam dunia perfilman dari berbagai negara, termasuk Steven Spielberg, Alejandro González Inarritu, Yoji Yamada, Hou Hsiao-hsien, dan Fukada Koji.