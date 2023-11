Jakarta, Beritasatu.com – Tried Our Best adalah lagu yang baru dirilis oleh Aubrey Drake Graham yang dikenal sebagai Drake, dalam album terbarunya berjudul For All The Dogs, pada 7 Oktober 2023. Lagu ini menceritakan tentang dinamika rumit yang terjadi dalam suatu hubungan.

Liriknya menjelaskan tentang tantangan dan konflik yang dialami selama hubungan itu berlangsung, tetapi ada rasa penyesalan serta kerinduan akan hubungan mereka ketika sedang baik-baik saja.

Lagu Tried Our Best mengisyaratkan keinginan sang pria untuk mengulang momen atau kembali ke tempat yang dahulu ia sering kunjungi bersama pasangannya.

Berikut lirik lagu Tried Our Best dari Drake dan terjemahannya.

Lirik Lagu Tried Our Best dari Drake

I swear that there's a list of places that I been with you, I wanna go without you

Just so I can know what it's like to be there without havin' to argue

Swear I didn't have the discipline to leave your ass at home, you make it hard to

This life'll take a lot of listenin' to one another, shouldn't have involved you

I know not to now

Leave you at home if I wanna have a good night

Leave you at home if I wanna have a good time

Peace of mind

Leave you at home, bein' honest with you sometimes, I might

Leave you at home, blue bubbles blowin' my line, hard times

Stressed out, bad vibes

Treat you like

Treated you like

You're one of mine

Treated you

Treated you

Treated you, treated you

Treated you, treated you

Treated you, treated you

Treated you, treat you right

Treat you right

There's no ribbon given to anyone that you dealt with

No badge of honor, no ceremony or benefits

I gotta start us up a support group with a membership

Your girl's in the bathroom laying down white lines like some premises

Wockhardt and Sierra Mist

Champagne, Eggs Benedict

Zoom call with her therapist

I'll cater to you, girl, but late night, you a terrorist

The girl that the boy cherishes workin' late night at the Pyramid, and it ain't right

Ain't something I can make right

Fucking up another date night

Fucking up another great night

Message read like a brake light

Words sharp like a steak knife

Fishing for some answers in that ocean with a fucking great white

We in the club with your gay friends

Always put you on a straight flight

You YSL like buy me some

I'm YSL like a snake bite

I swear to God, you think I'm Shakespeare

That's why you always wanna play, right?

This ain't something I can make right

Treat you like

Treated you like

You're one of mine

Treated you

Treated you

Treated you, treated you

Treated you, treated you

Treated you, treated you

Treated you, treat you right

Treat you right

Treat you right

Treat you right

(Wockhardt and Sierra Mist)

(Treated you, treated you)

(Treated you, treated you)

(Treated you, treated you)

(Treated you, treated you)

Ooh, ooh, ooh

Ooh-ooh

Terjemahan Lirik Lagu Tried Our Best dari Drake

Aku bersumpah ada daftar tempat yang pernah aku kunjungi bersamamu, aku ingin pergi tanpamu

Supaya saya bisa tahu bagaimana rasanya berada di sana tanpa harus berdebat

Aku bersumpah aku tidak punya kewajiban untuk meninggalkanmu di rumah, kamu membuatnya sulit

Hidup ini akan membutuhkan banyak mendengarkan satu sama lain, seharusnya aku tidak melibatkan kamu

Saya tahu, tidak sekarang

Meninggalkanmu di rumah jika aku ingin bersantai

Meninggalkanmu di rumah jika aku ingin bersenang-senang

Tenangkan pikiranku

Meninggalkanmu di rumah, terkadang jujur padamu, aku akan melakukannya

Meninggalkanmu di rumah, kau terus menghubungiku, itu waktu yang sulit

Aku pusing dan lelah

Perlakukan kamu seperti

Memperlakukan kamu seperti

Kamu salah satu milikku

Memperlakukan kamu

Memperlakukan kamu

Memperlakukan kamu, memperlakukan kamu

Memperlakukan kamu, memperlakukan kamu

Memperlakukan kamu, memperlakukan kamu

Memperlakukan kamu, memperlakukan kamu dengan benar

Perlakukan kamu dengan benar

Tidak ada pita yang diberikan kepada siapa pun yang kamu tangani

Tidak ada lencana kehormatan, tidak ada upacara atau tunjangan

Aku harus memulai sebuah kelompok pendukung dengan keanggotaan

Teman-teman kamu ada di kamar mandi meletakkan garis-garis putih seperti beberapa bangunan

Wockhardt dan Sierra Mist

Sampanye, Eggs Benedicts

Zoom call dengan terapisnya

Aku akan menjagamu, sayang, tapi larut malam, kamu seorang teroris

Gadis yang disukai anak laki-laki itu bekerja larut malam di Piramida, dan itu tidak benar

Bukan sesuatu yang bisa kulakukan kan

Persetan dengan kencan malam lainnya

Mengacaukan malam yang menyenangkan lainnya

Pesan dibaca seperti lampu rem

Kata-kata tajam seperti pisau steak

Memancing beberapa jawaban di lautan itu dengan kulit putih yang luar biasa

Kami di klub dengan teman gay kamu

Selalu menempatkan kamu pada penerbangan yang lurus

Kamu YSL suka membelikan saya beberapa

Saya YSL seperti gigitan ular

Aku bersumpah demi Tuhan, kamu pikir aku Shakespeare

Itu sebabnya kamu selalu ingin bermain, kan?

Ini bukan sesuatu yang bisa kulakukan dengan benar

Perlakukan kamu seperti

Memperlakukan kamu seperti

Kamu salah satu milikku

Memperlakukan kamu

Memperlakukan kamu

Memperlakukan kamu, memperlakukan kamu

Memperlakukan kamu, memperlakukan kamu

Memperlakukan kamu, memperlakukan kamu

Memperlakukan kamu, memperlakukan kamudengan benar

Perlakukan kamu dengan benar

Perlakukan kamu dengan benar

Perlakukan kamu dengan benar

(Wockhardt dan Sierra Mist)

(Memperlakukan kamu, memperlakukan kamu)

(Memperlakukan kamu, memperlakukan kamu)

(Memperlakukan kamu, memperlakukan kamu)

(Memperlakukan kamu, memperlakukan kamu)

Ooh, ooh, ooh

Ooh-ooh