Lirik Lagu My Way dari Timbaland Featuring Anna Margo dan Terjemahannya

Jakarta, Beritasatu.com – Timothy Z Mosley atau lebih dikenal dengan nama panggung Timbaland belum lama meluncurkan lagu My Way. Lagu ini menampilkan penyanyi yang sedang naik daun Anna Margo.

Liriknya lagu My Way menceritakan tentang seorang lelaki yang tertarik dengan wanita yang baru ia temui. Namun, sebelum memulai hubungan, wanita ini meminta untuk mengikuti prinsip hidupnya. Penasaran dengan lagu My Way? Berikut lirik dan terjemahannya.

Lirik Lagu My Way dari Timbaland Featuring Anna Margo

Dirty South

Can you really feel me? (Ooh)

Feel me

You wanna find out

If I'm what I seem, what I'm like now

Oh, you think I'm the vibe now

And there's nobody else on your mind now

So tell me 'bout your big plan

You wanna see if I'm anything new

What makes you think I want somethin' from you?

Try not to blink when I walk in the room

When I walk past you

How you gonna capture my attention when you come my way?

Baby, I'll catch your worst intention when you come my way

Won't take long for you to question why you'd come my way

Know when you come my way (My way)

It's my way

Tell me, can you handle my attention when you come my way? (Come my way)

Know that I'ma catch your worst intention when you come my way

It won't take long for you to question why you'd comе my way

Know when you come my way

It's my way

Knew you'd follow mе

It's just psychology

If I hear you call for me, I got my way

Are you watchin' me?

Say you're all for me

You alarmingly fit my taste

Still wanna see if I'm anything new?

Easy to see you got somethin' to prove

Startin' to think you might know what to do

When I walk past you

How you gonna capture my attention when you come my way?

Baby, I'll catch your worst intention when you come my way

Won't take long for you to question why you'd come my way

Know when you come my way

It's my way

Tell me, can you handle my attention when you come my way? (Come my way)

Know that I'ma catch your worst intention when you come my way

It won't take long for you to question why you'd come my way

Know when you come my way (My way)

It's my way

It's my way (Uh, oh)

It's my way (Uh)

It's my way (Uh)

It's my way

(Yeah, what)

(My way, uh)

(My way, uh)

Terjemahan Lirik Lagu My Way dari Timbaland Featuring Anna Margo

Selatan yang kotor

Bisakah kamu benar-benar merasakanku? (Ooh)

Rasakan aku

Anda ingin mencari tahu

Jika aku seperti apa yang terlihat, seperti apa aku sekarang

Oh, kamu pikir akulah yang terbaik sekarang

Dan tidak ada orang lain yang ada dalam pikiranmu saat ini

Jadi ceritakan padaku tentang rencana besarmu

Anda ingin melihat apakah saya sesuatu yang baru

Apa yang membuatmu berpikir aku menginginkan sesuatu darimu?

Cobalah untuk tidak berkedip ketika saya masuk ke dalam ruangan

Saat aku berjalan melewatimu

Bagaimana kamu bisa menarik perhatianku ketika kamu datang kepadaku?

Sayang, aku akan menangkap niat terburukmu saat kamu mendatangiku

Tidak butuh waktu lama bagi Anda untuk mempertanyakan mengapa Anda mendatangi saya

Tahu kapan kamu datang ke arahku (jalanku)

Ini jalan saya

Katakan padaku, bisakah kamu menarik perhatianku saat kamu datang ke arahku? (Ikutlah)

Ketahuilah bahwa aku akan menangkap niat terburukmu ketika kamu menghampiriku

Tidak butuh waktu lama bagi Anda untuk mempertanyakan mengapa Anda mendatangi saya

Ketahuilah kapan kamu datang kepadaku

Ini jalan saya

Tahu kamu akan mengikutiku

Itu hanya psikologi

Jika saya mendengar Anda memanggil saya, saya berhasil

Apakah kamu mengawasiku?

Katakanlah kamu semua untukku

Anda sangat cocok dengan selera saya

Masih ingin melihat apakah saya ada yang baru?

Mudah dilihat, Anda punya sesuatu untuk dibuktikan

Mulailah berpikir Anda mungkin tahu apa yang harus dilakukan

Saat aku berjalan melewatimu

Bagaimana kamu bisa menarik perhatianku ketika kamu datang kepadaku?

Sayang, aku akan menangkap niat terburukmu saat kamu mendatangiku

Tidak butuh waktu lama bagi Anda untuk mempertanyakan mengapa Anda mendatangi saya

Ketahuilah kapan kamu datang kepadaku

Ini jalan saya

Katakan padaku, bisakah kamu menarik perhatianku saat kamu datang ke arahku? (Ikutlah)

Ketahuilah bahwa aku akan menangkap niat terburukmu ketika kamu menghampiriku

Tidak butuh waktu lama bagi Anda untuk mempertanyakan mengapa Anda mendatangi saya

Tahu kapan kamu datang ke arahku (jalanku)

Ini jalan saya

Ini caraku (Uh, oh)

Ini caraku (Uh)

Ini caraku (Uh)

Ini jalan saya

(Ya, apa)

(Caraku, eh)

(Caraku, eh)