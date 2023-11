Jakarta, Beritasatu.com - Lagu One of the Girls oleh The Weeknd, Jennie Blackpink, dan Lily-Rose Depp dirilis pada 23 Juni 2023. Lagu ini mengisahkan pertemuan singkat di antara seorang pria dan wanita yang saling jatuh cinta dalam waktu semalam.

One of the Girls adalah lagu kolaborasi untuk soundtrack serial Netflix, The Idol Episode 4: Stars Belong to the World. Berikut ini lirik lagu One of the Girls oleh The Weeknd, Jennie Blackpink, Lily-Rose Depp dan terjemahannya.

Lirik Lagu One of the Girls oleh The Weeknd, Jennie Blackpink, dan Lily-Rose Depp

Lock me up and throw away the key

He knows how to get the best out of me

I'm no fools for the world to see

Trade my whole life just to be

Tell nobody I control you

ADVERTISEMENT

I broke you just to own you

They can't tell that I love you

'Cause you're loyal, baby

I love when you're submissive

Love it when I break skin

You feel pain without flinchin'

So say it

Give me tough love

Leave me with nothin' when I come down

My kinda love

BACA JUGA Lirik Lagu My Way dari Timbaland Featuring Anna Margo dan Terjemahannya

Push me and choke me 'til I pass out

We don't gotta be in love, no

I don't gotta be the one, no

I just wanna be one of your girls tonight

We don't gotta be in love, no

I don't gotta be the one, no

I just wanna be one of your girls tonight, oh

Push me down, hold me down

Spit in my mouth while you turn me on

I wanna take your light inside

Dim me down, snuff me out

Hands on my neck while you push it out

And I'm screamin' out

Give me tough love

Leave me with nothin' when I come down

My kinda love

Force me and choke me 'til I pass out

We don't gotta be in love, no

I don't gotta be the one, no

I just wanna be one of your girls tonight (tonight)

We don't gotta be in love, no

I don't gotta be the one, no (oh)

I just wanna be one of your girls tonight, oh

Lock me up and throw away the key

He knows how to get the best out of me

I'm no fools for the world to see

Trade my whole life just to be

Top of the world but I'm still not free

It's such a secret that I keep

Until it's gone, I can never find peace

Brace my whole life just to be

We don't gotta be in love, no

I don't gotta be the one, no

I just wanna be one of your girls tonight (tonight)

We don't gotta be in love, no

I don't gotta be the one, no (oh)

I just wanna be one of your girls tonight, oh (oh)

Terjemahan Lirik Lagu One of the Girls oleh The Weeknd, Jennie Blackpink, dan Lily-Rose Depp

Kunci aku dan buang kuncinya

Dia tahu bagaimana mendapatkan yang terbaik dariku

Saya bukan orang bodoh untuk dilihat dunia

Perdagangkan seluruh hidup saya hanya untuk menjadi

Jangan beritahu siapa pun bahwa saya mengendalikan Anda

Aku menghancurkanmu hanya untuk memelukmu

Mereka tidak bisa mengatakan bahwa aku mencintaimu

Karena kamu setia, sayang

Saya suka ketika Anda tunduk

Suka saat aku merusak kulit

Anda merasakan sakit tanpa berkedip

Jadi katakan itu

Beri aku cinta yang kuat

Tinggalkan aku tanpa apa-apa saat aku turun

Jenis cintaku

Dorong aku dan cekik aku sampai aku pingsan

Kita tidak harus jatuh cinta, tidak

Saya tidak harus menjadi orangnya, tidak

Aku hanya ingin menjadi salah satu gadismu malam ini

Kita tidak harus jatuh cinta, tidak

BACA JUGA Lirik Lagu Tried Our Best dari Drake dan Terjemahannya

Aku tidak harus menjadi orangnya, tidak

Aku hanya ingin menjadi salah satu gadismu malam ini, oh-oh-

Dorong aku, tahan aku

Ludahi mulutku saat kau mengusirku

Aku ingin membawa cahayamu ke dalam

Hancurkan aku, habisi aku

Tangan di leher saya saat Anda mendorongnya ke atas

Dan aku berteriak

Beri aku cinta yang kuat

Tinggalkan aku tanpa apa-apa saat aku turun

Jenis cintaku

Paksa aku dan cekik aku sampai aku pingsan

Kita tidak harus jatuh cinta, tidak

Aku tidak harus menjadi orangnya, tidak

Aku hanya ingin menjadi salah satu gadismu malam ini (Malam ini)

Kita tidak harus jatuh cinta, tidak

Aku tidak harus menjadi satu, tidak (Oh)

Aku hanya ingin menjadi salah satu gadismu malam ini, oh

Kunci aku dan buang kuncinya

Dia tahu bagaimana mendapatkan yang terbaik dariku

Saya bukan orang bodoh untuk dilihat dunia

Perdagangkan seluruh hidup saya hanya untuk menjadi

Top dunia tapi aku masih belum bebas

Ini adalah rahasia yang saya simpan

Sampai hilang, saya tidak pernah bisa menemukan kedamaian

Sia-siakan seluruh hidupku hanya untuk menjadi

Kita tidak harus jatuh cinta, tidak

Aku tidak harus menjadi orangnya, tidak

Aku hanya ingin menjadi salah satu gadismu malam ini (Malam ini)

Kita tidak harus jatuh cinta, tidak

Aku tidak harus menjadi satu, tidak (Oh)

Aku hanya ingin menjadi salah satu gadismu malam ini (Oh), oh