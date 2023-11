Jakarta, Beritasatu.com - Lagu Rewrite The Stars yang dinyanyikan oleh James Arthur featuring Anne Marie, merupakan salah satu soundtrack film musikal The Greatest Showman, yang dirilis pada 2017.

Lagu Rewrite The Stars menceritakan tentang sepasang kekasih yang saling mencintai, dan bertahan dengan segala rintangan yang datang. Berikut ini lirik lagu Rewrite The Stars oleh James Arthur featuring Anne Marie dan terjemahannya.

Lirik Lagu Rewrite The Stars oleh James Arthur Featuring Anne Marie

You know I want you

It's not a secret I try to hide

You know you want me

So don't keep saying our hands are tied

You claim it's not in the cards

And fate is pulling you miles away

And out of a reach from me

But you're hearing my heart

So who can stop me if I decide it's on my destiny?

What if we rewrite the stars?

Say you were made to be mine

Nothing could keep us apart

You'll be the one I was meant to find

It's up to you, and it's up to me

No one could say what we get to be

So why don't we rewrite the stars?

And maybe the world could be ours, tonight

You think it's easy

You think I don't wanna run to you, yeah

But there are mountains (But there are mountains)

And there are doors that we can't walk through

I know you're wondering why

Because we're able to be just you and me within these walls

But when we go outside

You're gonna wake up and see that it was hopeless after all

No one can rewrite the stars

How can you say you'll be mine?

Everything keeps us apart

And I'm not the one you were meant to find

It's not up to you, it's not up to me, yeah

When everyone tells us what we can be

And how can we rewrite the stars?

Say that the world can be ours, tonight

All I want is to fly with you

All I want is to fall with you

So just give me all of you

It feels impossible (It's not impossible)

Is it impossible?

Say that it's possible

And how do we rewrite the stars?

Say you were made to be mine

And nothing can keep us apart

'Cause you are the one I was meant to find

It's up to you, and it's up to me

No one could say what we get to be

And why don't we rewrite the stars?

Changing the world to be ours

You know I want you

It's not a secret I try to hide

But I can't have you

We're bound to break and my hands are tied

Terjemahan Lirik Lagu Rewrite The Stars oleh James Arthur Featuring Anne Marie

Kamu tahu aku menginginkanmu

Ini bukan rahasia yang saya coba sembunyikan

Kamu tahu kamu menginginkanku

Jadi jangan terus-terusan bilang tangan kita terikat

Kamu mengklaim itu tidak ada dalam kartu

Dan takdir menarikmu bermil-mil jauhnya

Dan di luar jangkauan saya

Tapi kamu mendengarkan isi hatiku

Jadi siapa yang bisa menghentikanku jika aku memutuskan itu adalah takdirku?

Bagaimana jika kita menulis ulang bintang-bintang?

Katakanlah kamu diciptakan untuk menjadi milikku

Tidak ada yang bisa memisahkan kita

Kamu akan menjadi orang yang seharusnya saya temukan

Terserah kamu, dan terserah aku

Tidak ada yang bisa mengatakan kita akan jadi apa

Jadi kenapa kita tidak menulis ulang bintang-bintangnya?

Dan mungkin dunia bisa menjadi milik kita, malam ini

Kamu pikir itu mudah

Kamu pikir aku tidak ingin lari kepadamu, ya

Tapi ada gunung (Tapi ada gunung)

Dan ada pintu yang tidak bisa kita lewati

Saya tahu kamu bertanya-tanya mengapa

Karena kita bisa menjadi hanya kamu dan aku di dalam tembok ini

Tapi saat kita pergi keluar

Kamu akan bangun dan melihat bahwa semuanya tidak ada harapan

Tidak ada yang bisa menulis ulang bintang-bintang

Bagaimana kamu bisa mengatakan kamu akan menjadi milikku?

Semuanya membuat kita terpisah

Dan bukan aku yang seharusnya kamu temukan

Itu bukan terserah kamu, bukan terserah aku, ya

Ketika semua orang memberi tahu kita apa yang kita bisa

Dan bagaimana kita bisa menulis ulang bintang-bintang?

Katakan bahwa dunia bisa menjadi milik kita, malam ini

Yang aku inginkan hanyalah terbang bersamamu

Yang aku inginkan hanyalah jatuh bersamamu

Jadi berikan saja kalian semua padaku

Rasanya mustahil (Bukan tidak mungkin)

Apakah itu tidak mungkin?

Katakanlah itu mungkin

Dan bagaimana kita menulis ulang bintang-bintang?

Katakanlah kamu diciptakan untuk menjadi milikku

Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita

Karena kamulah yang seharusnya aku temukan

Terserah kamu, dan terserah aku

Tidak ada yang bisa mengatakan kita akan jadi apa

Dan mengapa kita tidak menulis ulang bintang-bintang?

Mengubah dunia menjadi milik kita

Kamu tahu aku menginginkanmu

Ini bukan rahasia yang saya coba sembunyikan

Tapi aku tidak bisa memilikimu

Kita pasti akan hancur dan tanganku terikat