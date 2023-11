Lirik Lagu November Rain dari Guns N’ Roses Beserta Terjemahannya

Jakarta, Beritasatu.com – Lagu November Rain karya Guns N’ Rose merupakan lagu yang ikonik dalam sejarah rock. Bukan hanya itu, lagu hit ini menjadi salah satu lagu milik Guns N’ Rose yang sangat diminati oleh penikmat musik. Terutama saat memasuki bulan November, banyak orang yang mengingat masa lalu dengan memutar lagu November Rain milik grup musik bergenre hard rock ini.

Guns N’ Roses merupakan grup musik dari Amerika Serikat yang resmi dikenal di kalangan publik pada Maret 1985. Lagu November Rain ini dirilis pada tahun 1991, namun hingga saat ini lagu tersebut masih sering didengar dan trending di media sosial.

Makna Lagu November Rain oleh Guns N’ Roses

Makna utama dalam lagu November Rain adalah sebuah perjuangan untuk melepaskan sesuatu yang pernah menjadi segalanya dan sangat berarti. Sang vokalis seolah bergulat dengan kenangan cinta di masa lalu dan rasa sakit yang dirasakan di akhir hubungan.

Bukan hanya memiliki lirik yang mendalam, Lagu November Rain ini diawali dengan iringan piano yang lembut dan vokal yang penuh emosi dari Rose. Kemudian, berkembang menjadi simfoni yang indah dengan menampilkan solo gitar oleh Slash dan aransemen orkestra yang menawan. Tempo lagu ini mencerminkan naik turunnya emosi antara cinta dan kehilangan.

Meskipun durasi lagu ini hampir sembilan menit, November Rain berhasil menjadi lagu yang hit. Lagu ini mencapai urutan ketiga di tangga lagu AS dan memenangkan MTV Video Music Award tahun 1992 untuk sinematografi terbaik.

Lirik Lagu November Rain oleh Guns N’ Roses

When I look into your eyes

I can see a love restrained

But darlin' when I hold you

Don't you know I feel the same?

Nothin' lasts forever

And we both know hearts can change

And it's hard to hold a candle

In the cold November rain

We've been through this such a long long time

Just tryin' to kill the pain, ooh yeah

Love is always comin', love is always goin'

No one's really sure who's lettin' go today

Walkin' away

If we could take the time to lay it on the line

I could rest my head just knowin' that you were mine

All mine

So if you want to love me then darlin' don't refrain

Or I'll just end up walkin' in the cold November rain

Do you need some time on your own?

Do you need some time all alone?

Ooh, everybody needs some time on their own

Ooh, don't you know you need some time all alone

I know it's hard to keep an open heart

When even friends seem out to harm you

But if you could heal a broken heart

Wouldn't time be out to charm you?

Oh, oh, oh

Sometimes I need some time on my own

Sometimes I need some time all alone

Ooh, everybody needs some time on their own

Ooh, don't you know you need some time all alone

And when your fears subside

And shadows still remain, oh yeah

I know that you can love me when there's no one left to blame

So never mind the darkness, we still can find a way

'Cause nothin' lasts forever, even cold November rain

Don't ya think that you need somebody?

Don't ya think that you need someone?

Everybody needs somebody

You're not the only one

You're not the only one

Don't ya think that you need somebody?

Don't ya think that you need someone?

Everybody needs somebody

You're not the only one

You're not the only one

Don't ya think that you need somebody?

Don't ya think that you need someone?

Everybody needs somebody

You're not the only one

You're not the only one

Don't ya think that you need somebody?

Don't ya think that you need someone?

Everybody needs somebody

Terjemahan Lagu November Rain oleh Guns N’ Roses

Saat kutatap matamu

Bisa kulihat cinta yang kau tahan

Tetapi saat kudekap dirimu Sayang

Tahukah bahwa kurasakan hal yang sama

Karena tak ada yang abadi

Dan kita berdua tahu hati bisa berubah

Dan sulit menjaga lilin tetap menyala

Di musim hujan bulan November yang dingin

Kita telah melalui ini cukup lama

Dengan berusaha mengobati rasa sakit

Tetapi kekasih selalu datang dan pergi

Dan tak seorangpun benar-benar yakin siapa yang akan pergi hari ini

Berlalu pergi