Rekomendasi Drakor November, Ada Song Kang hingga Park Bo Young

Jakarta, Beritasatu.com - Memasuki bulan November, banyak drama Korea (drakor) terbaru yang siap menyapa penggemar. Mulai dari Moon In The Day yang diperankan oleh Kim Young Dae hingga My Demon.

Berbagai genre pun bisa menjadi alternatif pilihan untuk Anda. Mulai dari sejarah era Joseon, kehidupan tentang seorang perawat, aksi kriminal, hingga percintaan. Drakor tersebut pun bisa Anda saksikan di platform resmi.

Mengutip berbagai sumber, berikut ini deretan drakor terbaru di bulan November 2023. Adakah yang sudah Anda tunggu-tunggu penayangannya? Yuk mari disimak.

BACA JUGA Fakta Ending Drakor The Worst of Evil, Pengkhianatan Tiada Akhir

ADVERTISEMENT

1. Moon In The Day

- Pemain: Kim Young Dae, Pyo Ye Jin

- Jadwal tayang: 1 November 2023

Drakor ini diadaptasi dari webtoon dan mengikuti kisah aktor populer Han Joon Oh (diperankan oleh Kim Young Dae) yang mengalami kecelakaan mobil saat syuting iklan bersama pemadam kebakaran wanita Kang Young Hwa (diperankan oleh Pyo Ye Jin). Sejak saat itu, Kang Young Hwa dipercayai menjadi pengawal Han Joon Oh.

Namun, ketika Han Joon Oh terbangun, tubuhnya telah dirasuki oleh bangsawan kerajaan Do Ha (diperankan oleh Kim Young Dae), yang penuh dendam karena dibunuh oleh istrinya Han Ri Ta, dan wajahnya mirip Kang Young Hwa. Moon In The Day tayang setiap Rabu dan Kamis pukul 21.00 KST di ENA, dan juga dapat ditonton dengan subtitle Bahasa Indonesia di Viu.

2. Daily Dose of Sunshine

- Pemain: Park Bo Young, Jang Dong Yoon, Yeon Woo Jin

- Jadwal tayang: 3 November 2023

Dengan dua belas episode, Daily Dose of Sunshine akan tayang serentak di Netflix. Cerita ini diadaptasi dari webtoon dan mengangkat tema kesehatan mental. Jung Da Eun (diperankan oleh Park Bo Young) adalah seorang perawat dari departemen penyakit dalam, yang dipindahkan ke departemen neuropsikiatri. Semuanya terasa baru dan membuat Jung Da Eun mengalami kesulitan.

Namun, dokter bertubuh mungil itu tetap melakukan yang terbaik dengan bantuan rekannya. Melihat ketulusan Jung Da Eun, dokter Dong Go Yoon (diperankan oleh Yeon Woo Jin) pun mulai jatuh hati dengan senyumannya. Di sisi lain, Jung Da Eun berteman dengan Song Yoo Chan (diperankan oleh Jang Dong Yoon), seorang pria yang terlihat cerdas namun menyimpan rasa sakit yang dirahasiakan.

3. Vigilante

- Pemain: Nam Joo Hyuk, Yoo Ji Tae, Lee Joon Hyuk

- Jadwal tayang: 8 November 2023

Drama Korea Vigilante mengikuti kisah seorang pria Kim Ji Yong (diperankan oleh Nam Joo Hyuk), menjalani dua kehidupan berbeda. Di hari kerja, Kim Ji Yong adalah seorang mahasiswa teladan di akademi kepolisian. Namun, di akhir pekan, dia memburu para penjahat yang berkeliaran, didorong oleh trauma masa kecilnya saat melihat ibunya dipukuli oleh seorang preman hingga tewas. Vigilante akan tayang eksklusif di Disney+ Hotstar dengan total delapan episode.

4. Goryeo Khitan War

- Pemain: Kim Dong Joon, Ji Seung Hyun, Choi Soo Jung

- Jadwal tayang: 11 November 2023

Drakor ini menceritakan tentang kisah Raja Hyun Jong yang menyatukan rakyat Goryeo dan memenangkan perang melawan Khitan bersama panglima Kang Gam Chan. Drama Korea Goryeo Khitan War akan tayang dalam episode panjang di stasiun TV KBS, dengan total 32 episode.

5. Secret Playlist

- Pemain: Shin Hyun Seung, Kim Hyang Gi

- Jadwal tayang: 18 November 2023

Secret Playlist menggambarkan kisah cinta seorang idol KPop dan YouTuber. Song Han Ju (diperankan oleh Kim Hyang Gi) adalah seorang mahasiswi yang diam-diam berprofesi sebagai YouTuber untuk menyalurkan bakat musiknya dengan nama panggung PLII. Kehidupannya berubah saat seorang idol KPop tampan penasaran dengan sosoknya.

Lee Dong Guk (diperankan oleh Shin Hyun Seung) dikenal publik sebagai personel grup KPop SEZ dengan nama panggung Levi. Menjelang debut solonya, dia ingin berkolaborasi dengan YouTuber PLII dan berupaya untuk mengungkap identitas asli wanita itu. Drama adaptasi webtoon ini dijadwalkan tayang setiap hari Sabtu di TVING.

6. A Bloody Lucky Day

- Pemain: Lee Sung Min, Yoo Yeon Seok

- Jadwal tayang: 20 November 2023

A Bloody Lucky Day adalah drama Korea terbaru yang diadaptasi dari webtoon. Ini akan tayang setiap Senin dan Selasa pukul 22.30 KST di platform TVING. Ceritanya mengikuti kisah seorang sopir taksi Oh Taek (diperankan oleh Lee Sung Min) yang diminta mengantar seorang pria misterius Geum Hyeok Soo (diperankan oleh Yoo Yeon Seok) ke kota pelabuhan Mokpo dengan bayaran fantastis, mencapai satu juta won atau sekitar Rp 11 jutaan. Namun, tanpa sepengetahuannya, sang penumpang Geum Hyeok Soo telah membunuh seorang pria dan berencana untuk sembunyi di kapal.

7. Once Upon a Boyhood

- Pemain: Im Siwan, Lee Sun Bin

- Jadwal tayang: 24 November 2023

Berlatar tahun 1980-an, Once Upon a Boyhood mengikuti kisah Jang Byung Tae (diperankan oleh Im Siwan), seorang siswa SMA yang berada di peringkat terbawah tangga sosial sekolahnya. Dia akhirnya dipindahkan ke SMA pertanian di pedesaan dan mengalami kejadian tak terduga yang mengubah hidupnya. Dengan jumlah 10 episode, drama Korea Once Upon a Boyhood akan tayang eksklusif di platform Coupang TV.

8. My Demon

- Pemain: Song Kang, Kim Yoo Jung

- Jadwal tayang: 24 November 2023

My Demon adalah drama Korea dengan genre komedi romantis yang menjadi salah satu yang paling dinantikan penayangannya bulan ini. Episode terbaru My Demon tayang setiap Jumat dan Sabtu pukul 22.00 KST di SBS, dan dapat ditonton secara legal di Netflix. Drakor ini mengikuti kisah cinta pewaris konglomerat Do Do Hee (diperankan oleh Kim Yoo Jung) dan iblis predator Jung Gu Won (diperankan oleh Song Kang), yang terjebak dalam pernikahan kontrak setelah berkeliaran selama 200 tahun.

9. Tell Me That You Love Me

- Pemain: Jung Woo Sung, Shin Hyun Bin

- Jadwal tayang: 27 November 2023

BACA JUGA Kembali Sapa Fan, Song Kang Jadi Penjahat di Drakor My Demon

Tell Me That You Love Me mengisahkan Cha Jin Woo (diperankan oleh Jung Woo Sung), seorang pria dengan gangguan pendengaran yang terbiasa mengungkapkan perasaannya melalui gambar ketimbang berbicara. Suatu ketika, Cha Jin Woo bertemu dengan aktris ternama Jung Mo Eun (diperankan oleh Shin Hyun Bin), yang senang mengungkapkan perasaan cintanya melalui kata-kata. Dua orang yang berbeda ini saling jatuh cinta. Drama Korea terbaru ini akan tayang di ENA setiap Senin dan Selasa pukul 21.00 KST.

Bulan November 2023 nampaknya akan menjadi bulan yang menyenangkan bagi penggemar drakor dengan deretan tayangan menarik yang siap menghibur. Tidak perlu khawatir, karena semua drakor tersebut dapat ditonton secara legal di berbagai platform. Selamat menikmati tayangan kesukaan Anda!