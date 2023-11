Lirik Lagu Scott Street oleh Phoebe Bridgers dan Terjemahannya

Jakarta, Beritasatu.com - Phoebe Bridgers memiliki nama lengkap Phoebe Lucille Bridgers. Ia seorang penyanyi dan penulis lagu berkebangsaan Amerika Serikat (AS) yang telah mengeluarkan single populernya yang bertajuk Scott Street pada 2017. Lagu yang berdurasi 5 menit 7 detik ini merupakan bagian dari album Stranger in the Alps.

Lirik lagu Scott Street yang dinyanyikan Phoebe Bridgers menggambarkan perasaan kesepian dan keterasingan seorang wanita. Lagu ini juga membahas cara mengatasi kesepian yang dirasakan.

Lagu Scott Street ini juga masih terus didengarkan oleh banyak orang dan viral terutama di media sosial TikTok karena dianggap sebagai lagu yang dapat membuat orang merasakan perasaan galau. Berikut lirik lagu Scott Street dari Phoebe Bridgers berikut terjemahannya.

Lirik Lagu Scott Street oleh Phoebe Bridgers

Walking Scott Street, feeling like a stranger

With an open heart, open container

I've got a stack of mail and a tall can

It's a shower beer, it's a payment plan

There's helicopters over my head

Every night when I go to bed

Spending money and I earned it

When I'm lonely, that's when I'll burn it

Do you feel ashamed

When you hear my name?

I asked you, "How is your sister?

I heard she got her degree"

And I said, "That makes me feel old"

You said, "What does that make me?"

I asked you, "How is playing drums?"

You said, "It's too much shit to carry"

"And what about the band?"

You said, "They're all getting married"

Do you feel ashamed

When you hear my name?

Anyway, don't be a stranger

Anyway, don't be a stranger

Don't be a stranger

Terjemahan Lagu Scott Street oleh Phoebe Bridgers

Berjalan di Scott Street, merasa seperti orang asing

Dengan hati terbuka, wadah terbuka

Aku punya setumpuk surat dan kaleng tinggi

Ini bir mandi, ini rencana pembayaran

Ada helikopter di atas kepalaku

Setiap malam ketika saya pergi tidur

Menghabiskan uang dan saya mendapatkannya

Saat aku kesepian, saat itulah aku akan membakarnya

Apakah kamu merasa malu

Kapan kamu mendengar namaku?

Aku bertanya kepadamu, “Bagaimana kabar adikmu?

Kudengar dia mendapatkan gelarnya"

Dan saya berkata, “Itu membuat saya merasa tua”

Kamu berkata, "Apa pengaruhnya terhadap saya?"

Saya bertanya kepada kamu, "Bagaimana cara bermain drum?"

Kamu berkata, “Terlalu banyak barang yang harus dibawa”

"Dan bagaimana dengan bandnya?"

Kamu berkata, “Mereka semua akan menikah”

Apakah kamu merasa malu

Kapan kamu mendengar namaku?

Pokoknya, jangan menjadi orang asing

Pokoknya, jangan menjadi orang asing

Jangan menjadi orang asing

Demikian lirik lagu Scott Street dari Phoebe Bridgers berikut terjemahannya.