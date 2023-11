Jakarta, Beritasatu.com - Man On A Wire adalah sebuah lagu dari The Script yang termasuk dalam album keempat mereka No Sound Without Silence, yang dirilis pada 2014.

Lagu Man On A Wire merupakan metafora atau penggambaran dari sebuah hubungan yang mulai terasa tidak nyaman dan harus diakhiri.

Lirik lagu Man On A Wire juga menjelaskan tentang sulitnya mengambil keputusan yang penuh risiko serta perjuangan untuk mencapai suatu tujuan. Hal itu digambarkan seperti seseorang yang sedang berjalan di atas tali tipis.

Berikut ini lirik lagu Man On A Wire dari The Script dan terjemahannya.

ADVERTISEMENT

Lirik Lagu Man On A Wire dari The Script

Who'd've thought that I'd be here by myself

Who'd've thought that you'd be bad for my health

Now I know, now I know

I'm just a man on a wire, oh

Who'd've thought about the cause and effect?

Yesterday's love is not tomorrow's regret

Now I know, now I know

I'm just a man on a wire, oh

No I can't look down, I'm trying to fight the feeling

I will fall to the ground, if I ever see you

'Cause I feel like I'm walkin' a tight rope

And my heart is in my throat

I'm counting on high hopes

To get me over you

And I've got my eyes closed

As long as the wind blows

BACA JUGA Lirik Lagu Scott Street oleh Phoebe Bridgers dan Terjemahannya

I'm counting on high hopes

To get me over you, you

'Cause I'm a man on a wire, on a wire

I'm a man on a wire, on a wire

Who'd've thought I'd see you with someone else

Who'd've thought that I'd be in such a mess

Now you know, now you know

I'm just a man on a wire, oh oh

When I walk that line, I try to keep my senses

Make it to the other side, I know the consequences

And I feel like I'm walkin' a tight rope

And my heart is in my throat

I'm counting on high hopes

To get me over you

And I've got my eyes closed

As long as the wind blows

I'm counting on high hopes

To get me over you, you

'Cause I'm a man on a wire, on a wire

I'm a man on a wire, on a wire

'Cause I'm a man on a wire, on a wire

'Cause I'm a man on a wire, on a wire

The higher it gets

The more I miss the ground

No safety net

No you're not around

I have to keep walking

To keep me from falling down, yeah

Feels like I'm walkin' a tight rope

And my heart is in my throat

I'm counting on high hopes

To get me over you

And I've got my eyes closed

As long as the wind blows

I'm counting on high hopes

To get me over you, you

'Cause I'm a man on a wire, on a wire

I'm a man on a wire, on a wire

I'm a man on a wire, on a wire

I'm a man on a wire, on a wire

Terjemahan Lirik Lagu Man On A Wire dari The Script

Siapa sangka aku kan di sini seorang diri

Siapa sangka kau kan buruk bagi kesehatanku

Kini kutahu, kini kutahu

Aku hanyalah pria di atas tali, oh

Siapa kan berpikir tentang sebab akibat?

Cinta hari kemarin bukanlah sesal hari esok

Kini kutahu, kini kutahu

Aku hanyalah pria di atas tali, oh

Aku tak sanggup melihat ke bawah, kucoba tuk melawan perasaan

Aku kan jatuh ke tanah, jika melihatmu

Karena rasanya aku sedang berjalan di atas tali

Dan hatiku ada di tenggorokan

Aku bergantung pada harapan tinggi

Untuk melupakanmu

Dan tlah kututup mataku

Selama angin berhembus

BACA JUGA Lirik Lagu November Rain dari Guns N’ Roses Beserta Terjemahannya

Aku bergantung pada harapan tinggi

Untuk melupakanmu

Karena aku pria di atas tali, di atas tali

Aku pria di atas tali, di atas tali

Siapa sangka aku kan melihatmu bersama orang lain

Siapa sangka aku kan kacau balau

Kini kutahu, kini kutahu

Aku hanyalah pria di atas tali, oh oh

Saat kususuri tali itu, kucoba tuk menutup inderaku

Berhasil menyeberang, aku tahu konsekuensinya

Dan rasanya aku seperti berjalan di atas tali

Dan hatiku ada di tenggorokan

Aku bergantung pada harapan tinggi

Untuk melupakanmu

Dan tlah kututup mataku

Selama angin berhembus

Aku bergantung pada harapan tinggi

Untuk melupakanmu

Karena aku pria di atas tali, di atas tali

Aku pria di atas tali, di atas tali

Karena aku pria di atas tali, di atas tali

Karena aku pria di atas tali, di atas tali

Semakin tinggi

Semakin kurindu tanah

Tak ada jaring pengaman

Kau tak ada di sisi

Aku harus terus berjalan

Agar aku tak jatuh, yeah

Rasanya aku seperti berjalan di atas tali

Dan hatiku ada di tenggorokan

Aku bergantung pada harapan tinggi

Untuk melupakanmu

Dan tlah kututup mataku

Selama angin berhembus

Aku bergantung pada harapan tinggi

Untuk melupakanmu

Karena aku pria di atas tali, di atas tali

Aku pria di atas tali, di atas tali

Aku pria di atas tali, di atas tali

Aku pria di atas tali, di atas tali