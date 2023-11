Lirik Lagu Midnight oleh Coldplay dan Terjemahannya

Jakarta, Beritasatu.com - Jelang konser Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November 2023, banyak penggemar sudah mulai menghafal lirik lagu populer Coldplay, termasuk lagu Midnight.

Lagu ini diperkirakan akan menjadi salah satu dari deretan lagu hit Coldplay yang akan ditampilkan dalam konser bertajuk "Music of The Spheres World Tour 2023.”

Lirik lagu Midnight yang dibawakan Coldplay ini menggambarkan tentang perasaan pantang menyerah dan tetap bersikap positif, bahkan di saat-saat tergelap sekalipun. Lagu ini dimuat dalam album Ghost Stories yang dirilis pada 16 Mei 2014. Berikut lirik lagu Midnight dari Coldplay berikut terjemahannya.

Lirik Lagu Midnight oleh Coldplay

In the darkness before the dawn

In the swirling of the storm

When I’m rolling with the punches and hope is gone

Leave a light, a light on

Millions of miles from home

In the swirling swimming on

When I’m rolling with the thunder

But bleed from thorns

Leave a light, a light on

Leave a light, a light on

Leave a light, a light on

Leave a light, a light on

In the darkness before the dawn

In the darkness before the dawn

Leave a light, a light on

Leave a light, a light on

Terjemahan Lagu Midnight Oleh Coldplay

Dalam pusaran badai

Saat aku berguling dengan pukulan dan harapan hilang

Tinggalkan lampu, nyalakan

Jutaan mil dari rumah

Dalam pusaran berenang di

Saat aku berguling dengan guntur

Tapi berdarah dari duri

Tinggalkan lampu, nyalakan

Tinggalkan lampu, nyalakan

Tinggalkan lampu, nyalakan

Tinggalkan lampu, nyalakan

Dalam kegelapan sebelum fajar

Dalam kegelapan sebelum fajar

Tinggalkan lampu, nyalakan

Tinggalkan lampu, nyalakan

Demikian lirik lagu Midnight dari Coldplay berikut terjemahannya.