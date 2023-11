Viral di Media Sosial, Penggemar BTS Ikut Tewas dalam Serangan yang Dilakukan Israel ke Palestina

Jakarta, Beritasatu.com - Konflik antara Israel dan Palestina terus memakan korban tak berdosa. Serangan yang telah berlangsung hingga saat ini terus menghantui warga Palestina, merenggut nyawa mereka tanpa pandang bulu.

Salah satu korban diduga adalah seorang anak yang juga merupakan seorang penggemar berat boy group Korea Selatan, BTS, dan diketahui sebagai Army.

Informasi mengenai tragedi ini pertama kali muncul melalui cuitan akun Twitter @taeguide, yang membagikan gambar reruntuhan sebuah rumah yang hancur akibat serangan dari Israel. Di antara puing-puing bangunan tersebut, sebuah anak tertimbun dan nyawanya sudah tak dapat diselamatkan lagi.

Tentu saja, yang membuat insiden ini semakin mengiris hati adalah temuan di lokasi kejadian. Di antara puing-puing bangunan, tersebar berbagai foto boy group BTS, terutama foto dari salah satu member, Taehyung BTS, dalam bentuk poster, photocard, dan lain sebagainya. Gambar-gambar itu menjadi saksi bisu atas mimpi dan harapan seorang anak yang kini telah hilang bersama nyawanya.

Tidak hanya itu, pemilik akun @taeguide juga menuliskan pesan pilu tentang anak yang tewas dalam serangan tersebut. Anak kecil yang dahulu memiliki mimpi, hobi, minat, dan masa depan, kini semuanya telah sirna karena serangan yang dilakukan oleh Israel.

"The little kid had dreams, had hobbies, had interests, had a future and now it’s all gone," tulis @taeguide.

Mendengar kabar tersebut, para penggemar BTS, yang juga dikenal sebagai Army merasakan duka yang mendalam. Mereka pun mendoakan agar Army yang tewas dalam serangan ini dapat mendapat tempat terbaik di sisi Allah Swt.

Sebelumnya, para penggemar BTS di Indonesia, yang juga merupakan Army telah menggalang dana untuk warga Palestina yang terdampak konflik ini. Donasi tersebut berhasil terkumpul hingga mencapai Rp 1 miliar, dan sumbangan tersebut mulai dibagikan secara berkala kepada masyarakat Palestina.