MVP Segera Garap Film Pusaka, Janjikan Horor Non-Stop

Jakarta, Beritasatu.com - PT Tripar Multivision Plus Tbk (RAAM) atau MVP Pictures segera memproduksi film horor terbaru berjudul Pusaka. Film ini menjanjikan nuansa horor yang berbeda dan kengerian non-stop sepanjang cerita.

Pusaka merupakan karya terbaru sutradara Rizal Mantovani yang berkolaborasi dengan Husein M Atmodjo alias Monji sebagai penulis. Pusaka juga diperankan oleh sejumlah artis terkenal seperti Susan Sameh, Ajil Ditto, Shareefa Daanish, Ully Triani, Sahila Hisyam, Joseph Kara, Bukie B Mansyur, Shofia Sheren, Coki Anwar, dan Ikhsan Samiaji.

Co-producer Amrit Punjabi menjelaskan, Pusaka merupakan film yang menyajikan horor tanpa henti sepanjang cerita. Dalam film ini, suatu benda pusaka nantinya akan menjadi inti cerita.

"Tipe horornya ini bisa dibilang seperti roller coaster ride. Kita diajak seru dari awal sampai akhir dan sebisa mungkin yang kita mau adalah tension-nya tidak turun. Jadi benar-benar satu kesatuan dan keseruan yang terus menerus," kata Amrit dalam konferensi pers film Pusaka di Jakarta, Jumat (3/11/2023).

Selain itu, lanjut Amrit, film Pusaka juga bakal menyajikan nuansa horor yang brutal. "Tentunya this gonna be a lot of blood and gore juga, gabungan antara kejar-kejaran dan horor, tetapi juga mempunyai cerita yang dalam. Jadi kita lebih mengerti background tentang pusaka itu. Ceritanya lumayan kompleks, tetapi dikemas dengan cara yang masih gampang diikuti," ucapnya.

Sutradara Rizal Mantovani menambahkan, film Pusaka akan menyajikan banyak sekali elemen horor, termasuk thriller. Film ini juga memiliki unsur misteri mengenai suatu benda pusaka.

Persiapan film Pusaka sendiri sudah 100% dan hanya tinggal dieksekusi. Nantinya, salah satu lokasi yang akan menjadi tempat syuting terletak di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, yang dinilai memiliki atmosfer yang cocok untuk menceritakan sajian horor di film Pusaka.

Sementara itu, para pemeran mengaku sangat antusias untuk memainkan peran di film Pusaka. Apalagi, pusaka dinilai sebagai film yang berbeda dari kebanyakan film horor lainnya.

"Ini film horor yang memang beda dari yang lain. Aku percaya ini bisa menjadi warna baru buat genre horor yang memang sudah sangat banyak di Indonesia. Kita muncul dengan memberikan suasana baru," kata Ajil Ditto.

Film Pusaka nantinya akan siap menggebrak bioskop-bioskop Tanah Air pada 2024.