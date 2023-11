Belum 24 Jam Sejak Rilis, Album Jungkook BTS Puncaki iTunes di Puluhan Negara

Jakarta, Beritasatu.com - Jungkook BTS kembali dengan mengeluarkan album terbaru bertajuk "Golden." Bahkan, belum genap 24 jam setelah perilisannya, Jungkook berhasil mencetak sejumlah rekor baru yang patut diacungi jempol.

Menurut agensinya, BigHit Music, album solo pertama Jungkook Golden yang dirilis pada pukul 1 siang kemarin, saat ini menduduki peringkat pertama di chart Top Album iTunes di 77 negara dan wilayah. Album ini telah meraih pujian dan dukungan luas dari penggemar di seluruh dunia.

Judul lagu utama dari album ini, Standing Next to You, juga sukses besar dengan menduduki peringkat pertama di chart Top Song iTunes di 71 negara dan wilayah, termasuk Yunani, Polandia, dan Qatar.

Selain itu, Jungkook berhasil menyapu posisi teratas di tangga lagu dan tangga album iTunes Seluruh Dunia dan iTunes Eropa. Hal yang lebih mencengangkan, semua lagu dari album, termasuk single solo Seven (feat. Latto) dan 3D (feat. Jack Harlow), berhasil masuk dalam peringkat teratas di Lagu iTunes Seluruh Dunia dan Lagu iTunes Eropa, menciptakan dampak yang sangat besar di pasar musik global.

Tak hanya itu, Standing Next to You juga sukses memasuki chart real-time Melon Top 100 dengan posisi ke-7 pada jam 2 siang sehari sebelumnya, tepat setelah dirilis. Lagu ini bahkan berhasil naik ke posisi ke-4 pada tengah malam tanggal 4. Total sepuluh lagu yang terdapat dalam album baru Jungkook masuk dalam chart Top 100 Melon, membuktikan daya tarik yang luar biasa.

Selain mencetak rekor di berbagai chart musik, Jungkook BTS juga meraih prestasi luar biasa di platform video. Video musik Standing Next to You segera menjadi video trending nomor satu di YouTube Trending Worldwide setelah perilisannya. Total penayangan video musik di YouTube mencapai lebih dari 10 juta pada jam 8 pagi tanggal 4 November, menunjukkan antusiasme besar dari penggemar.

Tak hanya di dunia digital, album ini juga mengukir prestasi di dunia fisik. Menurut Hanteo Chart, situs statistik penjualan album, "Golden" milik Jungkook terjual sebanyak 2.147.389 kopi di hari yang sama saat perilisannya. Ini menjadikannya sebagai album solo K-pop dengan penjualan tertinggi pada hari perilisannya.

Prestasi ini juga membuat Jungkook berhasil menempati peringkat ke-6 di antara semua grup K-pop. Kesuksesan ini adalah bukti nyata dari bakat dan kerja keras Jungkook yang telah memikat hati penggemar di seluruh dunia.