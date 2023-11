Jadwal Tayang Episode Terakhir Attack on Titan: The Final Chapters Part 2

Jakarta, Beritasatu.com - Penggemar anime "Attack on Titan: The Final Chapters Part 2" telah lama menantikan episode pamungkas dari seri ini. Namun, jadwal tayang episode terakhir ini ternyata berbeda-beda antara Jepang dan negara lain, termasuk Indonesia.

Untuk para penggemar setia, inilah informasi penting mengenai kapan Anda bisa menyaksikan episode terakhir ini dan platform mana yang akan menayangkannya.

Episode terakhir "Attack on Titan: The Final Chapters Part 2" dijadwalkan tayang di Jepang pada Sabtu, 4 November 2023, pukul 00.00 waktu setempat. Namun, perbedaan zona waktu membuat jadwal tayang berbeda di Indonesia.

Bagi para penggemar di Indonesia, Anda bisa menyaksikan episode pamungkas ini melalui beberapa platform seperti Crunchyroll, Bstation, dan Netflix. Berdasarkan informasi dari akun @AoTWiki, Crunchyroll telah menayangkan "Attack on Titan: The Final Chapters Part 2" pada 4 November 2023, pukul 7.00 WIB pagi tadi. Ini adalah kabar gembira bagi penggemar yang ingin menyaksikan episode ini sesegera mungkin.

Sementara itu, untuk platform Bstation, episode ini akan tersedia pada Minggu (5/11/2023) pukul 8.00 WIB. Jadi, Anda memiliki beberapa pilihan platform dan waktu tayang yang sesuai dengan preferensi.

Setelah menantikan selama 10 tahun, akhirnya penggemar "Attack on Titan" segera menyaksikan akhir dari kisah ini.

Menurut laporan dari laman Sportskeeda, Hajime Isayama, sang pengarang manga "Attack on Titan," mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang telah setia mengikuti seri ini selama 10 tahun sejak anime pertama kali ditayangkan. Ia juga mengungkap bahwa studio animasi MAPPA telah memintanya untuk membuat beberapa draf atau sketsa kasar untuk akhir cerita anime "Attack on Titan." Dengan hal ini, Isayama berharap bahwa semua orang akan menonton serial ini hingga akhir.

Pernyataan dari Isayama ini telah memunculkan spekulasi di kalangan penggemar bahwa episode terakhir anime mungkin memiliki ending yang berbeda dari versi manga. Bagaimanapun, penggemar semua harus menunggu dan menyaksikan sendiri bagaimana kisah epik "Attack on Titan" ini akan berakhir dalam episode pamungkasnya.