Rayakan Ultah ke-21, Fuji: Rasanya Campur Aduk

Jakarta, Beritasatu.com - Fuji merayakan hari ulang tahunnya yang ke-21 pada Jumat (3/11/2023). Pada momen bersejarah ini, ia menerima kejutan ulang tahun dari keluarga dan sahabatnya di tengah malam pergantian hari ulang tahunnya.

Di detik-detik terakhir penutupan hari ulang tahunnya, Fuji mengadakan perayaan ulang tahun yang turut dihadiri oleh keluarga dan sahabat-sahabat terdekat. Ia membagikan momen spesial ketika ia meniup lilin bersama keluarga tercinta, termasuk keponakannya, Gala Sky Ardiansyah.

Walaupun wajahnya terlihat bahagia dan penuh suka cita, ada perasaan duka yang mendalam yang terselip di hati Fuji. Perayaan ulang tahunnya selama dua tahun terakhir seolah tak lagi sama, dan perasaan hampa masih sedikit menyelimutinya.

Hal ini disebabkan oleh kehilangan dua orang yang sangat dicintainya, kakak dan kakak iparnya, Febri Ardiansyah alias Bibi dan Vanessa Angel, yang berpulang pada tanggal 4 November 2021 lalu.

"Jujur, gak tau mau ngetik apasih rasanya, mixed feeling banget hari ini. Saya sangat bersyukur banyak yang baik dan sayang kepada saya, tapi disaat yang sama, ada rasa yang kosong sedikit hehe," tulis Fuji dalam unggahan Instagram pribadinya, Sabtu (4/11/2023).

Sejak kepergian dua orang yang begitu dicintainya, mantan kekasih Thariq Halilintar itu mengaku selalu membenci hari ulang tahunnya. Pasalnya, kala itu, Bibi dan Vanessa mengalami kecelakaan tragis yang merenggut nyawa mereka tepat satu hari setelah perayaan hari ulang tahun Fuji.

Bahkan pada perayaan ulang tahunnya yang ke-21 ini, Fuji hampir membatalkannya karena rasa sesak di dada yang tak kunjung mereda. Meskipun demikian, dia menyadari bahwa hidup harus terus berlanjut. Fuji tidak ingin terus dibayangi oleh kesedihan dan trauma setiap tahunnya. Ia berharap untuk dapat merayakan hari ulang tahun dengan penuh kebahagiaan, tanpa air mata.

"Gak pernah ngerayain acara ulang tahun selama ini, selalu benci sama hari ulang tahun, bahkan hampir cancel acara ini h-1, selalu ada rasa trauma, sedih, marah. Tapi aku gak mau begini terus tiap ulang tahun aku seterusnya, life must go on, okay Fuji. Oiyaaa no tears for today dapebi kavanes. I save it for another days!" tutupnya dengan tekad kuat.