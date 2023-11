Romantis, Nathalie Holscher Dilamar Kekasih Bule di Atas Gunung

Jakarta, Beritasatu.com - Artis cantik Nathalie Holscher tak mampu menyembunyikan rasa bahagianya kala sang kekasih bulenya yang berasal dari Spanyol, Ladislao Camara melamarnya di puncak Gunung Gede, Bogor, saat keduanya tengah menjalani kemping di sana.

Dalam video yang diunggah di akun media sosial keduanya, tampak Ladislao memang telah mempersiapkan sebuah kejutan kepada sang kekasih.

"Bismillah, sebenarnya gue ngajak Nathalie ke sini (gunung) itu karena gue mau lamar dia," ucap Ladislao.

Dalam lanjutan videonya, awalnya keduanya tampak bahagia karena telah mampu mencapai puncak Gunung Gede yang berketinggian 2.958 MDPL itu.

"Bunda, pertama kali naik gunung tetapi sudah sampai di titik ini, keren," ucap Ladislao sambil memeluk Nathalie.

Namun, kejutan lanjutannya, adalah saat pria kelahiran Bilbao, Spanyol, 27 Agustus 1992 itu melamar mantan istri komedian Sule itu dengan memberikan sebuah cincin sambil berjongkok di hadapan Nathalie.

"Hahhh.... Do u want marry me (maukah kamu menikah dengan ku)," ucap Ladislao yang kemudian membuat Nathalie tak kuasa menahan rasa bahagiannya dengan menutup mulutnya dan kemudian mengangguk.

Ladislao pun mengeluarkan sebuah karton besar berisikan tulisan "She Said Yes" yang menandakan Nathalie mau menerima lamaran kekasihnya itu.

Dalam unggahan lain, keduanya tampak bahagia dan tampaknya Nathalie senang dengan kejutan itu dan memamerkan cincin di jari kirinya yang diberikan Ladislao saat mereka naik gunung itu.

Sejumlah warganet pun langsung merespons positif prosesi lamaran yang dilakukan pria asal Spanyol yang sudah tinggal lama di Bali itu.

"Ya ampun merinding hahahha ... congrats lovebirds happily ever after ya," tulis pemilik akun instagram @Christine.nice.

"Ciyusssss miapaaaa," tutur sahabat Nathalie, Irish Bella.

"Bismillah ya nat," tandas Jess Amalia.