Sempurnakan Penampilan dengan YOU Lip Tint Cloud Touch

Jakarta, Beritasatu.com - Saat ini, semua hal yang berbau Korea pasti menjadi tren. Tidak hanya drama atau musik Korea yang mendunia, gaya makeup ala negeri gingseng pun juga banyak diminati para wanita dari segala umur. Makeup ala Korea cenderung lebih natural, bahkan terlihat seperti tidak menggunakan riasan wajah.

Salah satu ciri makeup Korea adalah penggunaan pewarna bibir yang tidak tebal dan terlihat ringan. Setelah ditelisik, beauty vlogger Korea sering menggunakan lip tint. Pewarna bibir ini cenderung memiliki tekstur cair dengan warna yang lebih transparan daripada lipstik.

Bagi Anda yang berminat untuk mencoba pewarna bibir jenis lip tint untuk mendapatkan hasil make up lebih natural dan terasa ringan di bibir, ada rekomendasi lip tint yang cukup unik. Tak hanya bisa memberi efek bibir yang sehat dan kenyal saja, namun lip tint ini juga akan menutrisi bibir berkat formulasi yang dikandungnya.

Rekomendasi Lip Tint untuk Makeup Ala Korea

Lip tint menjadi salah satu produk pewarna bibir paling difavoritkan karena tekstur yang ringan dan bahkan terasa seperti tidak menggunakan pewarna bibir. Mencari lip tint terbaik gampang-gampang susah. Nah, Y.O.U memiliki produk pewarna bibir super ringan ini yang cocok buat penggemar makeup Korea, yaitu YOU Cloud Touch.

Lip tint ini menghadirkan formula yang cukup unik. Jika biasanya lip tint membuat bibir kering karena mengandung alkohol, YOU tidak sama sekali, lho! Bahkan akan membuat bibir lebih lembut dan kenyal. YOU Cloud Touch menggunakan strawberry leaf extract dan ceramide yang mengandung banyak antioksidan di mana membuat bibir semakin sehat dan ternutrisi.

Tekstur YOU Cloud Touch pun sedikit berbeda dibandingkan lip tint lainnya, yaitu sedikit water in oil, dengan hasil akhir airy matte finish. Meskipun begitu, YOU Cloud Touch masih sangat ringan di bibir. YOU Cloud Touch menghadirkan warna yang super cantik dan natural, bisa disesuaikan warna bibir. Coverage lip tint ini juga cukup baik, hanya sekali swipe sudah sangat terlihat warnanya.

Sumber: BeritaSatu.com