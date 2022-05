Elon Musk Janji Batalkan Larangan Twitter pada Trump

California, Beritasatu.com- Miliarder Elon Musk berjanji akan membatalkan larangan Twitter terhadap mantan presiden AS Donald Trump. Seperti dilaporkan Reuters, Selasa (10/5/2022), Musk memberikan sinyal paling jelas untuk mengurangi moderasi situs.

Musk sebagai orang terkaya di dunia dan kepala eksekutif Tesla telah menandatangani kesepakatan senilai US$44 miliar (S$60 miliar) untuk membeli Twitter. Dia menyebut dirinya "absolut kebebasan berbicara" tetapi memberikan beberapa rincian spesifik dari rencananya.

Musk diharapkan menjadi CEO sementara Twitter setelah menutup kesepakatan, Reuters sebelumnya melaporkan menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Pertanyaan untuk mengembalikan Trump telah dilihat sebagai ujian lakmus tentang seberapa jauh Musk akan melakukan perubahan.

Berbicara kepada konferensi Financial Times Future of the Car, Musk menambahkan bahwa dia dan salah satu pendiri Twitter Jack Dorsey percaya larangan permanen harus "sangat jarang”. Larangan disediakan untuk akun yang mengoperasikan bot atau menyebarkan spam.

Musk mengatakan keputusan untuk melarang Trump memperkuat pandangannya di antara orang-orang yang berhaluan politik. Dia menyebut larangan itu "salah secara moral dan sangat bodoh."

Penangguhan akun Trump, yang memiliki lebih dari 88 juta pengikut, membungkam megafon utamanya beberapa hari sebelum akhir masa jabatannya dan mengikuti perdebatan bertahun-tahun tentang bagaimana perusahaan media sosial harus memoderasi akun para pemimpin global yang kuat.

Secara permanen, Trump ditangguhkan dari Twitter tak lama setelah kerusuhan 6 Januari di US Capitol. Twitter mengutip "risiko hasutan kekerasan lebih lanjut" dalam keputusannya.

Konservatif, yang menuduh Twitter yang berbasis di San Francisco bias terhadap pandangan sayap kanan, telah menyambut prospek kembalinya Trump.

"Dia (Trump) harus ada di mana pun dia bisa. Kita seharusnya memiliki kebebasan berbicara di negara ini. Kita seharusnya tidak memiliki perusahaan media sosial yang membatasi kemampuan orang untuk menyampaikan pesan mereka," kata Senator Republik Rick Scott kepada wartawan ketika ditanya tentang komentar Musk.

Demokrat menyatakan potensi pemulihan kembali Trump dapat menjadi ancaman bagi demokrasi, meskipun beberapa berharap bahwa Trump yang sering men-tweet dapat mengganggu basis mereka dan meningkatkan jumlah pemilih dalam pemilihan kongres paruh waktu November.

Sejauh ini, Twitter menolak berkomentar.

Sumber: BeritaSatu.com