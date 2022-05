Via Vallen Resmi Dilamar Kekasihnya Chevra Yolandi

Jakarta, Beritasatu.com - Suasana bahagia kini tengah menyelimuti penyanyi dangdut Via Vallen. Pasalnya, dirinya baru saja dilamar oleh kekasihnya Chevra Yolandi.

Hal itu diungkapkan pelantun tembang 'Sayang' itu dalam akun media sosialnya. Via juga membagikan video detik-detik dirinya dilamar oleh kekasihnya itu.

"Mungkin banyak yang gak tahu kenapa aku akhirnya menjatuhkan hati ke Kamu. Aku suka kamu karena kamu hormat sama ibumu, karena kamu sayang sama ibumu," ungkap Via dalam potongan video yang diunggahnya di akun @viavallen.

Dalam caption videonya, Via mengaku sampai deg-degan mengungkapkan isi hatinya terlebih saat berada di depan keluarga besar dirinya dan sang kekasih saat acara lamaran yang di kediamannya itu.

"Gara-gara deg-degan jadi belepotan nih ngomongnya. Untuk video lengkapnya akan tayang besok, jam 3 sore di youtube "Via Vallen Official" yaa," tulis Via dalam caption videonya.

Sejumlah warganet pun langsung berkomentar bahagia terkait prosesi lamaran yang akhirnya dilakukan Via Vallen bareng kekasihnya itu. Di mana Chevra sendiri merupakan vokalis grup band Papinka.

"Alhamdulillah sayankk akhirnya yg di nantikan tiba. Selamat sayankk semoga langgeng lancar sampai hari H amin amin," tutur warganet.

"Selamat mbk via langgeng terus ya Aminn @viavallen," komentar warganet lainnya.

Hubungan wanita kelahiran Surabaya, 1 Oktober 1991 itu sebenarnya sudah terendus media pada pertengahan tahun lalu. Namun keduanya masih sembunyi-sembunyi dan enggan mendeklarasikan hubungan percintaan yang mereka jalani.

