Elon Musk Mencicipi Permen Kopiko Viral di Luar Negeri

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah menjadi topik hangat karena kehadiran Kopiko dalam pertemuan Pendiri Tesla, Elon Musk dengan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, Kopiko kembali menjadi perhatian tak hanya di dalam negeri namun di luar negeri. Bahkan beberapa media di luar negeri seperti The News Singapore, Mothership.sg, hingga South China Morning Post pun ramai membahas adanya Kopiko di Kantor Elon Musk, bahkan Elon Musk ikut mencicipi permen tersebut.

Hal itu ditulis mereka dalam headline medianya belum lama ini.

"Elon Musk offers two thumbs up to Indonesi's Coffe Candy Kopiko and Its Stock Gets a heady buzz (Elon Musk acungkan jempol untuk Permen Kopi Kopiko Indonesia dan Stoknya Bikin Heboh)," tulis The Week In Asia.

Tak hanya itu, sejumlah media asing juga memberitakan tentang video Elon Musk yang tengah menikmati Kopiko dan lantas mengacungkan jempolnya sebagai ungkapan dirinya suka dengan permen buatan Indonesia itu.

"Very Good: Elon Musk Gives Kopiko Candy 2 Thumbs up, stock rises 7,35 % ('Sangat Bagus': Elon Musk Beri Kopiko Candy 2 Acungan jempol, stok naik 7,35%," ujar The News Singapore sambil mengunggah foto Elon Musk yang tengah menikmati Kopiko.

Tak hanya itu, sejumlah warganet yang melihat orang nomor satu terkaya di dunia itu menikmati Kopiko juga senang, terlebih pemilik Tesla dan SpaceX itu menyukai permen asli Indonesia itu.

"Permen zaman SD.. sering dikasih bapak Krn bapak sering beli buat stok di mobil wkww," tulis seorang warganet mengomentari video Elon Musk menikmati Kopiko.

"Anjayy..elon musk aja ngopinya kopiko," tambah warganet lainnya.

