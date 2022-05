25 Tahun Berkarier, Rossa Bakal Suguhkan Konser Megah

Jakarta, Beritasatu.com - Penyanyi senior Rossa bakal menggelar konser megah yang menandakan 25 tahun dirinya berkarya di industri musik.

Konser tunggal yang bertajuk "Rossa 25 Shining Years Concert" ini akan digelar mantan istri Yoyo Padi itu di empat kota besar yakni Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan.

Konser akan dimulai di Jakarta yang mengambil tempat di Istora Senayan pada 27 Mei 2022 dengan menjual lima kategori tiket.

Tiket kelas Bronze seharga Rp 350.000 langsung terjual habis. Kelas Silver Rp 650.000, kelas Gold Rp 1,5 juta, kelas Platinum Rp 2,5 juta dan termahal kelas Diamond Rp 3,5 juta dapat dibeli di Tiket.com.

Untuk konsernya kali ini, Rossa mengaku siap menyuguhkan konser yang berbeda.

"Buat aku, bukan hal mudah bisa berkarier selama 25 tahun ini sehingga dalam konser kali ini aku akan menyuguhkan sesuatu yang berbeda dari konser-konser yang aku gelar sebelumnya," ungkap Rossa dalam jumpa pers di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Selasa (17/5/2022).

Biduan bernama lengkap Sri Rossa Roslaina Handiyani ini akan menyanyikan 25 hingga 27 lagu.

Kemegahan konser ini antara lain diwarnai tampilnya beberapa musisi kondang seperti Ariel Noah, Afgan Syahreza, Lyodra, dan Boy William.

Selain itu, konser ini melibatkan empat music director sekaligus.

"Untuk konser ini aku sengaja melibatkan empat music director seperti Andy Lasahido Risyanda, Eka Gustiwana, Andi Rianto, dan Magenta Orchestra untuk memberikan warna musik yang berbeda-beda dari lagu-lagu yang aku nyanyikan," katanya.

Rossa akan mengenakan baju rancangan Iri Van Harpen, seorang perancang busana dari Belanda. "Bagiku ini adalah momen spesial di dalam perjalanan karierku," tambahnya.

Pada konser kali ini Rossa tidak melibatkan mantan suaminya, Yoyo Padi seperti yang biasa dilakukannya dalam konser-konser yang diselenggarakannya.

"Aku sengaja nggak ajak mas Yoyo agar membuat beda daripada konser-konser sebelumnya. Jadi memberikan warna beda saja," katanya.

Rossa juga akan menyanyikan beberapa lagu yang jarang dinyanyikannya di konser sebelumnya. "Yang pasti aku ingin memberi kesan yang menarik pada konser kali ini," tandasnya.

Penyanyi kelahiran 9 Oktober 1978 ini mulai dikenal masyarakat luas setelah merilis album pertamanya yang Nada-Nada Cinta pada Januari 1996.

Album dengan lagu andalan Nada-Nada Cinta dan Sebening Embun di Hatiku ini berhasil terjual lebih dari 750.000 keping dan single-nya berhasil menduduki chart MTV Ampuh Song of The Year serta MTV Ampuh Longest Stay.

Sejak 1999, album-albumnya telah dirilis di Asia Tenggara dan juga Jepang.

Lagu-lagunya yang hits juga sering menjadi langganan film dan sinetron, baik di Indonesia maupun di negara tetangga dengan total lebih dari 155 judul soundtrack hingga 2021.

Di bawah naungan label Trinity Optima Production, Rossa tercatat telah menjual lebih dari 11 juta keping album rekaman fisik hingga tahun 2021.

Album kompilasi keduanya, The Best of Rossa (2011) masuk peringkat ke-10 dalam daftar album terlaris sepanjang masa di Indonesia, dengan penjualan album melebihi 1,5 juta keping CD.

