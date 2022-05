Rayakan Kecantikan Alami, Premiere Beaute Ajak Perempuan Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com- Premiere Beaute mengajak perempuan Indonesia merayakan kecantikan alami pada The International Being You Day. Diciptakan untuk kulit cantik alami, Première Beauté memperkenalkan skincare terbaru yaitu Luminous White Natural Brightening Series dan Glow Series Acne Care Products.

Kedua rangkaian itu mengandung niacinamide dengan tingkat kemurnian yang tinggi dan 7 ekstrak herbal alami yang mampu meregenerasi kulit dan memancarkan kecantikan alaminya.

“Luminous White Natural Brightening Series dan Glow Series Acne Care Products diciptakan untuk mendukung Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Kami ingin Anda terlihat sehat dengan kulit yang cantik dan alami, karena merayakan kecantikan alami kulit merupakan langkah penting untuk mencintai diri sendiri,” kata Vayanadela Murbarani, Assistant Brand Manager, Première Beauté dalam siaran pers Jumat (20/5/2022).

Vayanadela mengatakan peluncuran ini bertepatan dengan The International Being You Day pada 22 Mei, satu hari yang dirayakan secara global untuk mengeksplorasi, menemukan, dan merayakan keunikan setiap individu.

Aktris dan penyanyi yang kini didaulat sebagai Brand Ambassador Premiere Beaute, Cassandra Lee, telah membuktikan keunggulan Luminous White Natural Brightening Series dan Glow Series Acne Care Products. Setelah rutin menggunakan rangkaian produk ini, Cassandra Lee mengaku kulitnya menjadi semakin terhidrasi dan cerah alami.

“Saya tidak hanya sangat menikmati kulit cantik alami setelah pemakaian rutin Luminous White Natural Brightening Series dan Glow Series Acne Care Products namun aku juga sangat menikmati seluruh rangkaian prosesnya karena kandungan bahannya yang alami nyaman digunakan di wajah serta aman bagi kulitku. Aku jatuh cinta pada spirit Première Beauté dalam merayakan kecantikan alami kulit melalui kampanye #EmbraceNaturalSkin karena menurutku the most beautiful thing a woman can wear is confidence,” ujar Cassandra.

Menurut Cassandra, merayakan kecantikan alami adalah bagian penting dalam mencintai diri sendiri. Ketika seseorang belajar menerima diri sendiri dan menghadapi dunia dengan percaya diri dan bangga, ia akan memancarkan energi positif yang membawa kebahagiaan bagi banyak orang. Aturan sederhananya adalah bahwa kita tidak dapat sepenuhnya mencintai orang lain sampai kita mencintai diri kita sendiri sepenuhnya.

“Jika Kamu ingin dunia menjadi tempat yang lebih positif dan jujur, itu perlu dimulai dengan menjadi versi terbaik diri Kamu. Ini bisa dimulai dengan merayakan kecantikan alami dan keunikan diri kita,” ajak Cassandra.

Première Beauté pada momen ini mengkampanyekan semangat #EmbraceNaturalSkin dengan mengajak perempuan Indonesia untuk merayakan keunikan mereka dengan tampil cantik secara natural dengan Luminous White Natural Brightening Series dan Glow Series Acne Care Products.

Menurut health & skincare expert, Abelina salah satu cara terbaik untuk membuat diri bahagia adalah memfokuskan banyak waktu dan perhatian pada tubuh kita. Dengan memfokuskan diri pada tubuh kita maka akan langsung mengetahui apa yang dibutuhkan agar diri kita bahagia. dr Abelina menganjurkan untuk merawat kecantikan kulit dengan produk skincare yang menjaga kecantikan alami kulit.

“Pilih skincare yang tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya dan mengandung bahan alami yang kaya nutrisi dan aman digunakan untuk segala jenis kulit wajah, apalagi tipe kulit wajah yang sensitif,” ujar Abelina.

VP Product Development Première Beauté, Eric Urruti, menyatakan Luminous White Natural Brightening Series dan Glow Series Acne Care Products merupakan rangkaian skincare terbaru Première Beauté yang mengandung bahan alami yang diciptakan untuk merawat kecantikan alami kulit sesuai semangat Première Beauté yaitu #EmbraceNaturalSkin.

Dikatakan, rangkaian ini mengandung 99,4% niacinamide dengan kemurnian tinggi yang diimpor dari Eropa yang efektif mengurangi intoleransi kulit (alergi) dan dapat mencerahkan kulit dalam 13 hari. Beberapa uji klinis tingkat tinggi telah mengonfirmasi bahwa niacinamide dapat secara efisien dan aman bahkan mencerahkan warna kulit, dengan konsentrasi 2-5% efektif dan tanpa efek samping seperti alergi.

“Laboratorium Première Beauté bekerja sama dengan Royal DSM, perusahaan global berbasis science yang bergerak di bidang nutrisi, kesehatan, dan hidup berkelanjutan, yang secara khusus menyiapkan bahan baku niacinamide dengan kemurnian hingga 99,4%, dan mengontrol kandungan niacin dalam niacinamide yang menyebabkan kulit kemerahan dan tidak nyaman dalam 100ppm, efektif mengurangi intoleransi kulit (alergi atau iritasi), reseptif (sensitivitas), lebih lembut, dan aman,” papar Eric.

Kedua rangkaian ini, kata Eric, juga mengandung 7 ekstrak tumbuhan istimewa, yaitu Cantella Asiatica, ekstrak akar polygonum cuspidatum, ekstrak akar scutellaria baicalensis, daun teh, ekstrak licorice, chamomile, dan ekstrak daun rosemary. Ketujuh ekstrak tumbuhan ini dapat menenangkan kulit yang alergi (kulit sensitif), memperbaiki kulit yang dehidrasi, pecah-pecah & bersisik, serta memberikan manfaat untuk meredakan iritasi & memperbaiki kulit.

Sumber: BeritaSatu.com