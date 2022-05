Tip dari Bosch Jaga Produktivitas Saat Akhir Pekan

Jakarta, Beritasatu.com – Akhir pekan menjadi waktu yang dinanti-nantikan bagi banyak orang. Perkakas Bosch mengungkap beberapa tip untuk berkegiatan saat akhir pekan. Berbagai cara yang dapat dilakukan untuk menikmati waktu akhir pekan, mulai dari menghabiskan waktu bersama keluarga atau jalan-jalan ke mal.

Namun, tidak sedikit pula yang menikmati waktu weekend dengan bangun siang dan hanya rebahan seharian. Tenaga yang telah terpakai untuk bekerja selama weekday mengakibatkan orang-orang cenderung kurang produktif dan merasa mager saat weekend.

Akhir pekan seharusnya tidak dihabiskan untuk bermalas-malasan. Kita juga tetap dapat menjaga serta mempertahankan produktivitas selama weekend. Bukan hanya agar lebih produktif saja, tetapi pastinya dapat membantu diri kita menjadi lebih senang dan bersemangat dalam menjalani hari.

Selain itu, berkegiatan positif di akhir pekan setidaknya membuat kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin dengan melakukan aktivitas yang berguna. Tetap produktif di akhir pekan juga merupakan cara agar siap menghadapi datangnya weekdays dan terhindar dari sindrom "Monster Day”.

Banyak yang masih bertanya-tanya tentang kegiatan apa saja yang dapat dilakukan selama akhir pekan di rumah. Bagi kalian yang bingung harus melakukan apa di akhir pekan, berikut beberapa aktivitas yang menjadikan akhir pekanmu tetap produktif:

1. Bangun pagi hari agar bisa melakukan banyak kegiatan

Walaupun akhir pekan identik dengan bangun siang, namun kebiasaan ini harus dihindari. Jika bangun siang, maka aktivitas yang dapat dilakukan lebih sedikit, kemudian akan cenderung malas berkegiatan lain. Bangun pagi ketika weekend menjaga tubuh tetap segar. Setelah bangun sempatkan untuk melakukan olahraga kecil sembari memikirkan to do list apa yang ingin dilakukan pada hari tersebut. Hal ini membuat kita memiliki rencana yang jelas dan tidak membuang waktu untuk bermalas - malasan.

2. Lakukan hobi yang digemari supaya mood tetap terjaga

Salah satu alternatif aktivitas yang menyenangkan dan dapat dilakukan dirumah selama weekend adalah mengembangkan hobi atau me time. Misalnya Anda yang suka memasak dapat mencoba bereksperimen membuat menu-menu spesial. Jika suka melakukan hal berbau seni, Anda dapat melatih fokus dan relaksasi dengan menggambar. Selain itu juga kalian dapat memilih aktivitas luar ruang lain seperti home gardening yang dapat membuat rumah semakin asri dan nyaman. Melakukan hobi yang disukai mampu membantu menenangkan pikiran setelah seminggu disibukkan dengan urusan pekerjaan.

3. Quality time dengan keluarga tidak pernah membosankan

Waktu weekend yang tidak banyak menjadi sangat berharga. Intensitas bertemu keluarga selama weekdays tentunya sangat minim dikarenakan kesibukan yang ada. Akhir peka merupakan momen yang tepat untuk bisa menghabiskan waktu lebih bersama keluarga. Quality time dengan keluarga tidak harus dihabiskan dengan pergi keluar rumah atau liburan. Kegiatan sederhana seperti memasak dan makan bersama serta menonton film dapat menjaga kebersamaan dan membangun keakraban satu sama lain. Di tengah-tengahnya para anggota keluarga dapat bertukar cerita tentang apa yang mereka lakukan selama weekdays.

4. Mempercantik rumah agar suasana semakin nyaman

Aktivitas yang satu ini sangat seru untuk dilakukan. Untuk menjaga agar tetap nyaman di rumah, kalian bisa mendekor ulang dan menata tiap ruangan di rumah. Dengan dekorasi yang baru akan menghasilkan suasana yang baru pula dan terhindar dari bosan. Rumah yang rapi, nyaman, dan tertata menjadi wishlist banyak orang. Salah satu cara untuk mempercantik rumah adalah dengan memilih perabotan yang tepat. Mempercantik rumah dapat menjadi kegiatan yang healing. Salah satunya melalui kegiatan merakit barang-barang dan perabotan sendiri (do it yourself atau disingkat DIY). Kegiatan ini bisa memicu kreativitas kita. Untuk melakukan DIY tentunya perlu disiapkan peralatan dan material yang akan dirakit. Bosch Power Tools menyediakan beragam produk perkakas yang dapat mendukung proses DIY perabotan rumah kalian.

Rekomendasi produk Bosch Power Tools yang dapat menjadi pilihan, di antaranya Bosch GSB 13 RE Impact Drill 13mm Complete Set yang merupakan satu set lengkap alat untuk memenuhi kebutuhan perkakas di rumah dengan praktis dan mudah digunakan.

Dilengkapi mesin bor multi fungsi untuk membuat lubang pada dinding bata, beton, besi, kayu, dan plastik. Sekrup yang ada pada Bosch GSB 13 RE Impact Drill 13mm Complete Set memungkinkan untuk memperbaiki bingkai foto, lukisan, gantungan, penerangan, dan lain-lain.

Bagi yang ingin memperbarui perabotan dengan melakukan modifikasi, mengatur atau membongkar furnitur, Bosch GSB 13 RE Impact Drill 13mm Complete Set adalah pilihan smart kit yang tepat karena mampu digunakan untuk melakukan semua jenis pekerjaan pemeliharaan, restorasi dan perbaikan. Berbagai jenis perkakas produksi Bosch akan sangat membantu dalam berkegiatan di akhir pekan.

"Mempunyai rumah yang cantik, rapih, dan nyaman memiliki banyak manfaat bagi seluruh keluarga. Kegiatan berkreasi membuat furnitur dan renovasi rumah sendiri akhir-akhir ini menjadi tren di kalangan masyarakat. Salah satu hal penting yang perlu dipersiapkan adalah alat perkakas listrik profesional yang berkualitas. Oleh karena itu, kami sangat senang dapat bekerja sama dengan Shopee pada kampanye Shopee 6.6 Rumah dan Hobi Sale kali ini," kata Retail Marketing Manager Bosch Power Tools Maharlika Kumastyo.

"Shopee terus memperkuat komitmennya agar dapat memberikan ragam pilihan produk yang dapat membantu pengguna dalam memenuhi segala kebutuhan dengan mudah. Kali ini, melalui kampanye Shopee Rumah & Hobi Sale, Shopee bekerjasama dengan Bosch Power Tools untuk menyediakan variasi pilihan peralatan bagi masyarakat Indonesia yang ingin mempercantik atau merenovasi rumahnya," kata Head of Brands Management and Digital Products Shopee Indonesia, Daniel Minardi.

