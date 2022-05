Tren Rambut 2022 Tampilkan Look 4 Gradasi Warna

Jakarta, Beritasatu.com – Matrix Indonesia memperkenalkan tren warna rambut 2022 yang memadupadankan tiga hingga empat warna dari satu kategori warna yang sama. Teknik bernama Matrix Multi-Melt ini menghasilkan harmonisasi perpaduan permainan warna rambut yang memukau, juga menarik perhatian.

Dalam proses pewarnaannya, Matrix Multi-Melt menggunakan SoColor Pre-bonded yaitu sebuah teknologi yang membantu memberi perlindungan pada rambut selama proses.

Disampaikan dalam keterangan tertulis, Minggu (22/3) bahwa teknik color melting telah diperkenalkan oleh Matrix pada 2017. Namun saat itu, teknik yang digunakan hanya memadupadankan dua warna dan kehadiran Multi-Melt menjadi penyempurnaan dari teknik pewarnaan color melting yang hingga saat ini telah menjadi keahlian unggulan para hairdresser Matrix.

Menurut Matrix Global Artist sekaligus pencipta look Matrix Color-Melt, Pati Rodriguez, Matrix Multi-Melt memberikan harmonisasi pencampuran tiga/empat gradasi warna mulai dari akar hingga ke ujung rambut untuk menciptakan sebuah melted look.

“Efek blended pada rambut menegaskan aura netral dan natural yang tengah menjadi idaman saat ini. Teknik pewarnaan rambut terbaru ini merupakan manifestasi nyata dari komitmen Matrix untuk terus mendorong batas inovasi kreativitas sehingga menjadi inspirasi bagi semua perempuan,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Head of Marketing Matrix Indonesia Nitya Puspandari menjelaskan, permintaan pewarnaan rambut kian meningkat di Indonesia sebesar 126%. Hal ini didorong oleh peningkatan permintaan untuk fashion color sebanyak 49%, sedangkan bleaching sebesar 152%. Lonjakan permintaan pewarnaan rambut tersebut datang dari konsumen-konsumen baru yang menginginkan rambutnya untuk diwarnai dan konsumen rambut berwarna yang semakin berani sehingga ingin berganti dari basic color ke fashion color.

Terdapat inspirasi 4 look dari natural hingga fashion color yang turut membantu menonjolkan keunikan karakter tiap perempuan, yaitu "Smokey Plum" untuk skin tone hangat, "Caramel" untuk skin tone cool to neutral, "Ginger" untuk skin tone dingin, dan "Champagne" untuk skin tone yang warm to neutral.

Head of Education Matrix IndonesiaThomas Mattel mengungkapkan, Matrix memahami bahwa konsumen dan hairdressers menginginkan produk yang membantu melindungi rambut pada saat proses pewarnaan dan tidak memperpanjang waktu proses pewarnaan rambut. SoColor Pre-Bonded memiliki formula dengan teknologi pre-bonded dan pre-blended yang membantu melindungi batang rambut selama proses pewarnaan.

“Formula eksklusif bond-protecting konsentrat melindungi rambut setelah pewarnaan pertama dan seterusnya. Sementara itu, pre-blended memberikan pantulan sempurna pada tone yang hangat dan dingin sehingga memberikan hasil maksimal sesuai harapan. Kami mengajak konsumen untuk melakukan konsultasi dengan hairdresser dan tes alergi sebelum pewarnaan rambut untuk mengoptimalkan proses pewarnaan rambut," katanya.

