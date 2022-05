Jumlah Fandom di ASEAN Meningkat Selama Pandemi Covid

Jakarta, Beritasatu.com – Kehadiran kumpulan penggemar atau fandom di negara-negara anggota ASEAN bukan hal yang baru, bahkan selama pandemi Covid-19, jumlah orang yang mengikuti komunitas fandom meningkat secara signifikan. Pasalnya, masyarakat menjadi lebih punya banyak waktu di rumah dan mencari cara yang paling memungkinkan untuk mengakses hal-hal yang mereka sukai, sekaligus demi memenuhi afirmasi diri.

Di sisi lain, antusiasme terhadap fandom turut mengingatkan tentang berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang telah mengakar di Asean, serta sulit atau tidak dapat diselesaikan oleh masyarakat umum.

BACA JUGA Hakuhodo Indonesia Masuk Jajaran Perusahaan Periklanan Top Asia

Temuan survei tersebut diungkapkan oleh Hakuhodo Institute of Life and Living ASEAN (HILL ASEAN) – sebuah institusi di bawah naungan salah satu perusahaan periklanan ternama di Jepang, Hakuhodo Inc – dalam laporan survei bertajuk “Into the Fandom – How Tribes of Fans will be the Next Power in Society?” saat menggelar acara Forum HILL ASEAN ke-8, yang kali ketiga diselenggarakan secara virtual pada 19 Mei.

Menurut Direktur Institut HILL ASEAN dan Executive Director Strategy Hakuhodo International Indonesia, Devi Attamimi, komunitas fandom di Asean merupakan bentuk masyarakat ideal atau utopia di mana semua anggota sama sejajar – tidak ada hirarki, berkomunikasi dengan bebas, tidak memandang usia, jenis kelamin, kebangsaan, atau status ekonomi dan sosial.

BACA JUGA Gaet Boyband UN1TY, Strategi Smartfren Sasar Segmen Anak Muda

“Dapat dikatakan, keragaman dan kesetaraan sungguh diwujudkan dalam komunitas ini sehingga terbentuk hubungan dan solidaritas yang murni tanpa untung atau rugi. HILL ASEAN menyebut fandom ini sebagai ‘Matter-Verse’ – sebuah komunitas ideal yang merespon kebutuhan penting masyarakat yang sulit dicapai di dunia nyata,” ujar dia dalam keterangan.

Komunitas fandom Asean juga disebut memiliki beberapa keunikan yaitu, kesetaraan – tidak ada diskriminasi atau prasangka dan setiap orang dihormati secara setara karena terhubung oleh perasaan suka yang sama; kreativitas – bekerjasama merencanakan sesuatu untuk bersenang-senang bersama; sebagai keluarga kedua – saling percaya dan dapat membantu satu sama lain; dan memiliki kekuatan kelompok – memanfaatkan kekuatan bersama untuk memberikan pengaruh terhadap kepentingan fandom dan masyarakat, merasakan sensasi nyata membuat perbedaan di dunia.

BACA JUGA Gaet Milenial, Bank KB Bukopin Gandeng Girlband Aespa

Bagi masyarakat Asean, bergabung dalam fandom merupakan salah satu bentuk dalam memenuhi kebutuhan untuk memiliki hubungan/bersosialisasi dengan orang lain. Mereka secara aktif berinteraksi dan berbagi informasi di antara sesama anggota komunitas. Hal ini berbeda dengan masyarakat Jepang yang menggunakan fandom untuk bersenang-senang dan mengatasi rasa kesepian atau stres.

Terkait hal itu, lanjut Devi, terdapat tiga matters atau hal penting yang ingin dipenuhi oleh masyarakat Asean melalui fandom yaitu, (1) To Matter – membuat mereka merasa keberadaannya di dunia ini penting; (2) To have something that matters – memungkinkan mereka untuk memiliki atau melakukan sesuatu yang berarti; (3) To have my hopes that matters fulfilled – memberi ruang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mereka anggap paling penting. Temuan riset ini menjadi bukti bahwa komunitas fandom adalah sebuah utopia dengan tatanan ekonomi dan sosial yang baru.

BACA JUGA Malaysia Ketularan Wabah Kpop

Hasil penelitian menunjukkan subjek fandom yang paling banyak diikuti di Asean selama pandemi sesuai urutan adalah K-Pop, game dan memasak. Secara khusus, urutan subjek fandom terbanyak di Indonesia adalah memasak, game dan K-Pop. Selain itu, sekitar 83% masyarakat Asean mengakui memiliki brand yang sangat disukai dan menjadi penggemar dari brand tersebut. Alasannya antara lain karena kualitas produk atau layanan yang baik, adanya nilai emosional dan didukung komunitas fandom yang tak terbatas.

“Seperti tahun-tahun sebelumnya, hasil riset ini diharapkan dapat memberikan energi baru dan positif bagi kita semua. Kehadiran fandom dapat menjadi sebuah kesempatan dalam membuka peluang pasar, dengan memanfaatkan karakter konsumen pada brand, menuju ke arah yang lebih baik,” tutur CEO Hakuhodo International Indonesia Irfan Ramli.

BACA JUGA ASEAN Akui Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Negara Anggotanya

Sebagai informasi, penelitian dengan metode survei kuantitatif dan kualitatif ini dilakukan di enam negara Asean dan Jepang, yang menganalisa lebih dalam terkait sikap dan perilaku dari masyarakat yang bergabung dalam fandom. Hasil survei dapat menjadi indikator berbasis fakta yang menciptakan perspektif baru dalam membantu strategi pemasaran dari produk-produk konsumen di negara-negara Asean. Hal ini pun sejalan dengan misi dan komitmen HILL ASEAN untuk selalu mendukung aktivitas pemasaran perusahaan-perusahaan di Asean.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com