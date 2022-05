Maudy Ayunda Menikah dengan Warga Amerika Keturunan Korea

Jakarta, Beritasatu.com - Tak pernah terdengar kabar kedekatannya dengan seorang pria, penyanyi Maudy Ayunda menggegerkan dunia hiburan Tanah Air lantaran mengumumkan pernikahan dengan sahabatnya yang merupakan warga negara Amerika keturunan Korea bernama Jesse Choi pada Minggu (22/5/2022).

Kabar pernikahan tersebut disampaikan wanita kelahiran Jakarta, 19 Desember 1994 itu melalui akun media sosialnya @Maudyayunda dengan mengunggah foto-foto pernikahannya dengan Jesse Choi.

"22.5.22," tulis Maudy Ayunda untuk menggambarkan dirinya telah menikah.

Sontak saja, sejumlah sahabat dan juga warganet langsung mengucapkan ucapan selamat kepada Maudy atas pernikahannya itu.

"Congrats @maudyayunda bahagia lahir batin," tulis Luna Maya.

"So happy for you @maudyayunda congrats adek!" tambah Sandra Dewi mengomentari unggahan Maudy itu.

Maudy Ayunda juga membagikan foto-foto saat Jesse meminangnya dengan menggunakan baju adat Jawa lengkap dengan keris dan belangkon. Selain itu, Maudy Ayunda juga menyatakan dirinya dipinang oleh sahabatnya di kediamannya di Cilandak, Jakarta Selatan.

