PJ Morton Siap Show dengan Musisi Indonesia di Java Jazz Festival

Jakarta, Beritasatu.com - Peraih Grammy Awards, PJ Morton siap mengadakan show pertamanya di ajang BNI Java Jazz Festival 2022. Mantan personel grup musik Maroon 5 ini akan berkolaborasi dengan seorang musisi asal Indonesia yang bernama Kaleb J yang sempat viral dengan lagu bertajuk "It's Only Me" itu.

Menjelang kolaborasinya di panggung BNI Java Jazz Festival 2022, Kaleb J bersama PJ Morton mengeluarkan single kolaborasinya berjudul "Please Don't Walk Away" yang bernuansakan musik R&B. Musik ini nantinya akan dinyanyikannya bersama di Panggung BNI Java Jazz Festival 2022 ini.

Demikian diungkapkan Kaleb J dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Rabu (25/5/2022).

"Sejak dulu saat ditanya ingin kolaborasi dengan musisi luar negri, saya pasti akan menjawab PJ Morton, karena saya suka sekali dengan karya-karyanya. Dia adalah panutan saya dalam bermusik. Dan saat pertama kali diberi kabar oleh produser saya, Belanegara Abe, bahwa saya akan berkolaborasi, saya merasa bersyukur dan masih tidak percaya bahwa mimpi saya bisa jadi nyata," ungkap Kaleb J.

Sedangkan, PJ Morton mengaku senang berkolaborasi musisi muda seperti Kaleb J. Di mana lagunya ini akan bercerita tentang renungan seseorang yang telah mengakhiri hubungannya.

"Lagu ini tercipta ketika seorang lelaki bisa jujur dan bersedia menjadi rentan dalam musik. Hal itu datang dari tempat yang nyata saat saya pikir saya akan kehilangan cinta dalam hidup. Saya baru saja merasakan perasaan itu, dan seperti yang terjadi kadang-kadang, sesuatu yang indah datang dari sesuatu yang tragis," tutur PJ Morton yang akan berkolaborasi pertama kalinya di BNI Java Jazz Festival 2022 ini.

