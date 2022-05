JBL Lansir Empat Varian Speaker Seri EON700 Portable PA

Jakarta, Beritasatu.com - PT Inti Megah Swara sebagai distributor resmi dari Harman Professional di Indonesia, memperkenalkan speaker JBL EON700 melalui acara JBL EON700 Experience Day.

Seri EON700 Portable PA Loudspeaker dan Subwoofer dengan bluetooth ini, merupakan evolusi terbaru dari seri EON yang ikonik.

EON700 menghadirkan acoustic performance terbaik, power dan versatility bagi PA system portabel untuk live sound dan installed applications.

Product Manager PT Inti Megah Swara Arif Maulana mengatakan, JBL Engineer menggunakan desain dan teknik pengukuran yang canggih dan eksklusif untuk menghadirkan speaker dengan performa terbaik di kelasnya, serta fleksibel dan mudah digunakan.

Ada empat tipe yang tersedia, diantaranya speaker 10 inci EON710, speaker 12 inci EON712 dan speaker 15 inci EON715, serta subwoofer 18 inci EON718S.

"JBL EON 700 ini mendukung kebutuhan para musisi dan pengusaha rental sound. Sistem yang sangat fleksibel ini dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan para penggunanya dengan mudah, mulai dari performance disc jockey dan band, sampai ke pertunjukan penyanyi, musisi, kegiatan presentasi dan berbagai acara," ujar Arif Maulana.

Menurut Arif, speaker ini dapat dikonfigurasikan sebagai monitor utama atau monitor panggung, digantung ataupun ditumpuk baik sebagai sistem portabel maupun instalasi permanen.

Seri EON700, lanjut dia, menawarkan beberapa pemprosesan DSP yang cerdas termasuk EQ, limiter, delay, dbx Automatic Feedback Suppression, dan ducking. Pengguna dapat mengontrol semua itu, termasuk level input dan output dari layar LCD berwarna di bagian belakang speaker dan melalui smartphone lewat aplikasi JBL Pro Connect.

"Fitur-fitur tersebut diharapkan menjadi standar speaker portable di Indonesia yang all in one tanpa harus membeli alat tambahan seperti EQ processor, Limiter processor dan sebagainya," jelasnya.

