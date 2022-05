Teaser Film Horor Jagat Arwah Sedot 1,4 Juta Penonton

Jakarta, Beritasatu.com - Artis Cinta Laura Kiehl akhirnya bisa mewujudkan niatnya kembali memerankan tokoh di sebuah film bergenre horor. Cinta berperan sebagai arwah Nonik di film berjudul Jagat Arwah yang diproduksi Visinema Pictures. Pihak Visinema telah mengeluarkan teaser film bergenre horor ini, Selasa (24/5/2022).

Hasilnya, baru satu hari diunggah di laman kanal Youtube Visinema Pictures, teaser film bergenre horor itu ternyata sudah menarik minat penonton film di Indonesia lantaran hingga sekarang teaser-nya itu sudah ditonton lebih dari 1,4 juta penonton di Tanah Air.

Hal itu disambut gembira oleh Cinta Laura dalam keterangan persnya kepada media, Kamis (26/5/2022).

"Akhirnya senang teaser film terbaru ku berjudul Jagat Arwah sudah bisa disaksikan di channel Youtube. Project film ini menjadi project film pertama aku yang aku kerjakan seusai aku balik dari Amerika. Dan saat tahu teaser-nya ditonton 1,4 juta penonton pastinya senang apa yang aku kerjakan diapresiasi," ungkap Cinta Laura.

Ditambahkan Cinta, animo masyarakat menyaksikan film-film bergenre horor memang belakangan mendapat tempat dirasakan berimbas pada treaser film yang rilisnya.

"Saya pribadi sangat terkesima dengan hasil yang teman-teman produksi berikan apalagi momennya sedang bagus lantaran genre film horor kini tengah jadi sorotan. It's trully is beyond my expectation," tambahnya.

