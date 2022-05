Prilly Latuconsina Masuk Daftar Forbes Under 30 Asia 2022

Jakarta, Beritasatu.com - Prilly Latuconsina tak pernah menyangka namanya masuk dalam daftar Forbes Under 30 Asia 2022. Prilly masuk dalam daftar untuk kategori Entertainment dan Sport. Mengetahui hal itu, Prilly mengaku kaget sekaligus senang. Hal itu diungkapkan Prilly dalam akun Instagramnya, @prillylatuconsina96, Kamis (26/5/2022).

“I startled to read all my whatsapp notifications this morning. My friends sent me these screenshots and said 'you finally did it'. It feels like a dream to see my name and face on this page among Asia’s accomplished twenty somethings, and I feel humbled and beyond honored to even be considered,” tulis Prilly.

Keberhasilan ini bukan diraih dengan mudah, tetapi berasal dari kerja keras dari Prilly Latuconsina. Terlebih apa yang diraihnya ini bukan berasal dari hal yang instan.

“You surely never know where constant hard work, faith and dedication will take you. But you can be assured that they will lead you to a better destination. Don’t ever stop trying, don't ever stop praying, don’t ever hesitate giving. Believe that God takes care of the rest,” ujarnya.

Prilly Latuconsina juga mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini. Terlebih sebagai anak muda, dirinya akan terus berjuang untuk bisa terus menjadi yang terbaik.

“Thank you so much Forbes @forbesunder30 @forbesasia for this recognition. And thank you for everyone who continuously support me to do what I love,” demikian Prilly Latuconsina.

Selain menjadi artis, Prilly juga piawai dalam bernyanyi. Dia juga dikenal sebagai produser film dan musik yang disegani di industri hiburan Tanah Air. Selain itu beberapa bisnis pun dilakoni perempuan kelahiran Tangerang, 15 Oktober 1996 ini. Prilly juga juga tercatat sebagai pemilik klub sepakbola Persikota Tangerang yang kini berkiprah di Liga 3.

