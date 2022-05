Bahagianya Prilly Latuconsina Bisa DinnerBareng Mesut Ozil

Jakarta, Beritasatu.com - Artis cantik Prilly Latuconsina tak bisa menyembunyikan rasa senang dan gembiranya lantaran bisa makan malam (dinner) dan berfoto bersama mantan pemain Real Madrid dan Arsenal, Mesut Ozil yang kini tengah berada di Indonesia.

Kebahagiaan itu diungkap Prilly dalam akun media sosialnya @prillylatuconsina96 yang diunggahnya Jumat (27/5/2022).

"Thank you for having me over for a lovely evening.. baru aja pulang dari Turkey eh sekarang dinner bareng @m10_official," tulis Prilly dalam akun media sosialnya sambil memasang foto bersama Ozil.

Postingan Prilly langsung dibanjiri oleh komentar warganet yang menganggap Prilly sebagai orang yang beruntung bisa makan malam dan berfoto bersama pemain sepakbola kelas dunia seperti Ozil itu.

"OMG ini bikin iriiiiii lagiii," tulis seorang warganet.

"Amalan apa yg udah kamu bikin mbak sampai seberuntung itu," tambah warganet lain mengomentari foto Prilly dengan Ozil.

Tak hanya itu, sejumlah warganet juga meminta Prilly untuk membujuk mantan pemain timnas Jerman itu untuk bergabung dengan Persikota Tangerang yang dimilikinya.

"Nah coba ajak gabung Persikota," ujar warganet yang berharap Ozil bisa bermain di Liga Indonesia.

"Suruh gabung di persikota mbak," tandas warganet lainnya.







