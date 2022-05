Laksmi Shari De Neefe Suardana Jadi Puteri Indonesia 2022

Jakarta, Beritasatu.com - Laksmi Shari De Neefe Suardana terpilih sebagai Puteri Indonesia 2022 pada malam final yang digelar, Jumat (27/5/2022). Laksmi yang menjadi wakil dari Bali terpilih setelah mengalahkan 44 finalis lainnya di ajang Pemilihan Puteri Indonesia 2022 yang digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta.

Laksmi sendiri merupakan seorang perempuan yang multi talenta yang berasal dari tanah Dewata. Dirinya adalah seorang desainer pakaian, aktivis UNICEF, penulis buku, aktris, sekaligus model. Perempuan berdarah Indonesia-Australia ini dilahirkan di Bali, 26 Januari 1996 dari pasangan Ketut Suardana dan Janet De-Neefe.

Dalam perjalanan kariernya, Laksmi juga pernah membintangi film "Eat, Pray, Love" bersama Julia Roberts, Laksmi juga memiliki rekam jejak di dunia pendidikan dan aktivis Selain itu, Laksmi bersama orangtuanya juga pernah mengabdikan dirinya untuk membangun dan membantu para korban Bom Bali 2002 untuk bangkit dari keterpurukannya.

Mahkota Borobudur yang disematkan pada Laksmi sangatlah pantas lantaran dirinya juga selama ini dikenal sebagai pendiri Ubud Writers and Readers Festival bersama keluarganya di mana Ubud Writers and Readers Festival adalah sebuah acara sastra dan puisi literasi, pertunjukan tarian tradisional, yoga, pasar budaya dan bidang seni, budaya, pariwisata dan alam Pulau Bali, hingga berhasil mendapat pengakuan besar di seluruh dunia.

Laksmi berhasil merebut hati dewan juri lantaran dalam tantangan terakhirnya, lantaran dirinya mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Dewan Penasehat Yayasan Puteri Indonesia 2022, Putri Kus Wisnu Wardani dengan bahasa Inggris yang fasih dan juga tim Dewan Juri termasuk Ketua DPR, Puan Maharani dan sejumlah tokoh penting lainnya.

Atas penghargaan ini, Laksmi akan menyandang predikat Puteri Indonesia 2022 dan berhak mewakili Indonesia ke ajang Miss Universe ke-71 tahun 2022 yang akan diselenggarakan di Israel.

Selain Laksmi, dua finalis lain yakni Runner Up 1 Cindy May Mc Guire dari perwakilan Puteri Indonesia Jakarta 5 berhak menyandang predikat Puteri Indonesia Lingkungan 2022 dan akan mewakili Indonesia di ajang Miss Internasional 2022 dan Runner Up 2 diraih oleh Adinda Chresheilla dari Perwakilan Puteri Indonesia Jawa Timur yang kemudian akan menyandang predikat Puteri Indonesia Pariwisata 2022 dan akan mewakili Indonesia di ajang Miss Supranational 2022 mendatang.

