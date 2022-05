Java Jazz Festival, Duo Endah N Rhesa Tampil Berenam

Jakarta, Beritasatu.com - Duo Endah N Rhesa pada Jumat (27/5/2022) malam tampil dengan formasi berbeda atau full band di BNI Java Jazz Festival 2022, berlokasi di panggung Hall B2 Jakarta International Expo Kemayoran.

“Ini Endah N Rhesa Extended. This is a very special formation on Java Jazz Festival 2022. Kita nggak tahu lagi kapan bisa main dengan formasi kayak gini, ya,” kata Endah.

Duo itu kerap menambahkan kata “Extended” di belakang nama grup, menandai kolaborasinya dengan musisi lain. Kali ini, formasi termasuk Kamga dan Agustin Oendari (vokal), Jeane Phialsa (drum), serta Nanin Wardhani (piano/keyboard).

“Jadi kalian spesial banget yang sudah hadir di sini karena kami bikin ini (formasi) memang untuk malam hari ini, untuk kalian semuanya, untuk menyambut festival akbar di Jakarta di era sekarang ini,” sambung Endah yang kemudian menyanyikan lagu Liburan Indie.

BACA JUGA Java Jazz Festival, Jojo Persembahkan Lagu untuk Korban Penembakan Texas

Sebelum tampil di Java Jazz Festival, Endah N Rhesa juga telah mengumumkan formasi yang berbeda itu melalui akun Instagramnya.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA