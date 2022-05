Miss Universe 2021 dan Puteri Indonesia 2022 Dukung Perawatan Berbahan Alami

Jakarta, Beritasatu.com – PT Mustika Ratu Tbk dan SOGO Department Store menghadirkan Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu dan Puteri Indonesia 2022 Laksmi Shari De Neefe Suardana, sebagai bentuk komitmennya dalam mengedukasi serta mendukung penggunaan produk holistic perawatan dalam dan luar tubuh yang terbuat dari bahan-bahan alami dan aman digunakan.

Dalam kesempatan tersebut, Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu mengungkapkan bahwa ini kali pertama datang ke Indonesia. Ia juga mengakui kebaikan dan keramahan penduduk selama berada di Indonesia.

“Setelah mengikuti serangkaian acara Puteri Indonesia 2022, saya menemukan banyak potensi-potensi dari wanita Indonesia yang sangat pintar, unik, dan menginspirasi. Selama di Indonesia, saya sudah mengikuti perawatan tubuh dan minum jamu yang juga menjadi identitas dari Indonesia yang sangat saya senangi,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Minggu (29/5).

Puteri Indonesia 2022 Laksmi Shari De-Neefe Suardana pun mengaku senang dapat hadir dalam acara di mana PT Mustika Ratu Tbk dan SOGO Department Store juga memiliki visi misi yang sama secara personal, yaitu turut mendukung Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Indonesia.

“Salah satu profuk favorit aku adalah Minyak Zaitun & Brightening Bengkoang Cream Mask yang sudah aku dan keluarga gunakan, begitu juga untuk RTD Gula Asam dan Slimming Tea yang sudah rutin diminum setiap hari, serta Herbamuno+ untuk jaga daya tahan tubuh,” kata Laksmi yang bakal melanjutan langkahnya ke ajang Miss Universe 2022.

Direktur Sales PT Mustika Ratu Tbk, Nanang Hernawan mengatakan, baik PT Mustika Ratu Tbk dan SOGO Department Store sama-sama memiliki visi misi dan semangat tinggi dalam mengembangkan produk lokal dalam negeri. “Kami memang sudah lama bekerjasama dan berkolaborasi dalam mendukung produk lokal dalam negeri, sehingga outputnya adalah made by the locals and loved by the locals too, yang juga sebagai bentuk komitmen Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, Managing Director SOGO Indonesia Handaka Santosa menambahkan, SOGO selalu memberikan dukungannya terhadap produk-produk lokal dengan memberikan ruang untuk menampilkan karya-karya desainer tanah air maupun usaha para UMKM Indonesia, yang dapat ditemui di gerai-gerai SOGO dan diharapkan dapat maju ke rancah global.

“Puteri Indonesia 2022 diharapkan dapat menjadi representasi Indonesia dalam mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini sehingga output yang telah dijelaskan dapat tercapai, yaitu made by the locals and loved by the locals too. Begitu juga dengan SOGO Departement Store, harapannya kita dapat terus bekerjasama dalam meraih output tersebut melalui jalur distribusi yang baik. PT Mustika Ratu Tbk akan terus berekspansi, sehingga produk-produk kami dapat dijangkau dengan mudah oleh seluruh konsumen di Indonesia, dengan berbagai aktivasi online maupun offline, serta jalur distribusi yang baik secara availability dan visibility produk,” demikian dijelaskan oleh Nanang.

Nanang menambahkan, selama pandemi Covid-19, kondisi perusahaan tetap dapat tumbuh dengan kontribusi terbesar dari kategori personal care, skincare, dan health. Dalam kategori personal care, yang menjadi fokus adalah produk Minyak Zaitun dengan komunikasi “Sentuhan Keajaiban Minyak Zaitun Mustika Ratu”. Ada pun kategori skincare adalah Brightening Bengkoang Series dengan komunikasi “Seketika Cerah & Glowing, Seketika Jadi Amazing” dengan Brand Ambassador Mawar Eva de Jongh. Kemudian, untuk kategori health adalah produk RTD Gula Asam, Beras Kencur, dan Kunir Asam dengan komunikasinya "Gede Manfaatnya, Enak, Gak Nimbun Kalori", serta ada Herbamuno+ dan Slimming Tea.”

Sumber: BeritaSatu.com