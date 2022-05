Keren, IndiHome Gratiskan Ratusan Tiket Konser Rossa

Jakarta, Beritasatu.com - Indihome, layanan fixed broadband PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, menggratiskan ratusan tiket konser Rossa 25 Shining Year Concert, di Istora Senayan, Jakarta.

Vice President Marketing Management Telkom, E Kurniawan, mengatakan, pemberian tiket gratis Rossa 25 Shining Years Concert adalah bentuk apresiasi IndiHome kepada pelanggan.

"Sebagai #InternetnyaIndonesia dan bentuk implementasi pelanggan yang utama (you are first), IndiHome berkomitmen memberikan ragam benefit dan added value yang dibutuhkan pelanggan. Salah satunya, memberikan apresiasi kepada pelanggan terpilih untuk menyaksikan konser Rossa secara gratis,” jelas E Kurniawan, dalam keterangan persnya, Selasa (31/5/2022).

Selain memberikan tiket gratis Rossa 25 Shining Years Concert kepada pelanggan setianya, IndiHome juga memberikan ratusan tiket gratis nonton NCT Dream dan Red Velvet di Allo Bank Festival pada 20-22 Mei 2022 yang lalu.

Untuk mendapatkan benefit menarik seperti nonton konser gratis tersebut sangat mudah, caranya dengan menjadi pelanggan high values customer (HVC) dengan minimal durasi berlanggan tertentu.

Ratusan pelanggan setia IndiHome yang beruntung mendatangi booth penukaran tiket di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5/2022) untuk menyaksikan secara langsung konser musik Rossa dengan tema Rossa 25 Shining Years Concert.

Bersama sekitar 5.000 penonton yang memadati Istora Senayan Gelora Bung Karno, para pelanggan setia IndiHome terpilih tenggelam dalam gemerlap panggung konser tersebut.

