Artis Cantik Marshanda Umumkan Idap Tumor Payudara

Jakarta, Beritasatu.com - Artis cantik Marshanda tiba-tiba menghebohkan dunia hiburan Tanah Air. Pasalnya, wanita kelahiran Jakarta, 10 Agustus 1989 itu mengumumkan bahwa dia mengidap tumor payudara. Chaca (panggilan akrab Marshanda) mengaku pasrah.

Hal itu diungkapkan Marshanda dalam video yang diunggah di Youtube pribadinya, Marshed belum lama ini.

"Dalam menyampaikan video yang sesuai judulnya, dan gue memulai dari bahasan kematian adalah bagian dari siklus kehidupan. Sebenarnya gue pengen nyari spot yang nggak ada musik karena musiknya agak.... Mungkin itu tanda kalau aku harus tetap bahagia sampai tahu apa rencana Yang Maha Kuasa dengan ngasih gue tumor payudara," ucap Marshanda mengawali videonya.

Dalam kesempatan itu, pemilik nama lengkap Andriani Marshanda terlihat menahan tangis saat mengabarkan dirinya tengah berada di Singapura untuk memeriksakan penyakit tumor payudara yang diidapnya.

"Jadi gue gak pengen kalian ada yang takut. Bagi kalian yang percaya Tuhan doain gue, tapi bagi yang gak percaya Tuhan, berikan saya energi, I love u all so much. Dan gue juga pengen kalian tahu, Saya tidak takut mati, meski kadang saya kadang takut karena memang tumor yang ada di payudara gue kadang-kadang sakit," tegasnya.

