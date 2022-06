Deddy Corbuzier Pamit Rehat dari Media Sosial, Ada Apa?

Jakarta, Beritasatu.com - Presenter yang juga youtuber terkenal Deddy Corbuzier tiba-tiba menyampaikan keputusan yang mengejutkan yakni dengan mengumumkan akan rehat (istirahat) sejenak dari semua aktivitasnya di media sosial (medsos).

Keputusan itu diumumkan Deddy Corbuzier, mantan suami Kalina Oktarani itu, melalui akun media Instagram pribadinya, Selasa (31/5/2022) malam.

"I will be off al social media for a moment," tulis Deddy dalam unggahannya sambil menuliskan caption "See u when I see you, Love you all" pada foto yang diunggahnya.

Meski hingga kini, Deddy tak menjelaskan alasan dirinya rehat dari media sosial, sejumlah warganet langsung mengaitkannya dengan peristiwa penting yang akan Deddy jalani sebelum dirinya mengumumkan rehat sejenak dari media sosialnya.

"Mau pergi haji pak? semoga jadi haji yang mabrur yah," tulis seorang warganet mengomentari pengumuman rehat yang dinyatakan Deddy.

"Semoga menjadi haji yg mabrur..," komentar warganet lainnya.

"Mau khusuk ibadah haji, jadi hp disimpen," tambah warganet lainnya.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com