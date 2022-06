Gilang Dirga dan Adiezty Fersa Bahagia Dikaruniai Anak Pertama

Jakarta, Beritasatu.com - Artis sekaligus presenter Gilang Dirga dan sang istri Adiezty Fersa kini tengah diliputi kebahagiaan. Pasalnya keduanya baru saja dikaruniai anak pertama mereka, seorang bayi laki-laki. Hal itu diungkapkan Gilang dalam akun media sosialnya @gilangdirga, Rabu (31/5/2022).

"Assalamualaikum oma, opa, om, tante dan kakak-kakak… Please meet the new boy in town, GIN DIRGA. GIN (read: 'Gin', not 'Jin') means silver or silvery in Japanese. With the hope that he will always shine the lives around him. Plus, it feels somehow related to our first born, Ace, right?," ungkap Gilang.

BACA JUGA Gilang Dirga Selalu Mendapat Dukungan Istri

"Dalam kesempatan itu, dirinya juga mengucapkan terima kasih atas bantuan orang-orang yang membantu proses persalinannya. terima kasih banyak kepada dr. @ufbagazi & seluruh tim @brawijayaantasari yang telah membantu proses persalinan sehingga berjalan dengan lancar," tambahnya.

Sementara itu, dalam foto yang diunggahnya, Gilang juga menutupi foto anak pertamanya itu.

BACA JUGA Ini Kejutan Ulang Tahun untuk sang Istri dari Gilang Widya Pramana

"Memang belum mau dipublikasikan, makanya ditutup dulu mukanya. Dan sementara baru itulah. Kan baru lahir," tandas Broer, manajer Gilang Dirga.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com