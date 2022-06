Grup Musik Rock "The Script" Segera Guncang Jakarta

Jakarta, Beritasatu.com - Grup band beraliran rock asal Irlandia, The Script berencana akan manggung di Jakarta pada 30 September 2022 mendatang. Kepastian konser musik bertajuk "The Script Greatest Hits Tour 2022" itu akan digelar di Istora Gelora Bung Karno, diungkapkan David Ananda, Managing Director Color Asia Live, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/6/2022).

"Kami memang sudah berencana akan menggelar konser The Script pada 30 September 2022. Tapi entah kenapa informasi ini bocor ke publik sebelum kami menyampaikan informasi resminya. Dan dipastikan konser bertajuk The Script Greatest Hits Tour 2022 Live in Jakarta akan dilakukan di Istora Senayan, Jakarta," ungkap David.

"Jadi pada konser The Script 30 September 2022, dipastikan akan lebih spektakuler lagi. Karena akan ada banyak kejutan dari The Script. Selain itu, kami ingin menunjukkan tujuan kami menggelar konser ini. Selain memenuhi kerinduan penggemar The Script, pastinya juga sebagai bentuk dukungan dalam mengembangkan industri ekonomi kreatif," tambahnya.

BACA JUGA Wujud Regenerasi Musik Rock dalam Album The Mighty Eight

Penyelenggara juga sudah menyiapkan 5.000 tiket konser untuk publik.Penjualan tiket akan dibuka dalam waktu dekat dengan harga presale mulai Rp 550.000 hingga Rp 850.000. Untuk harga normal mulai Rp 750.000 hingga Rp 1,25 juta. Kelas festival mulai Rp 850.000 hingga Rp 1,1 juta.

"Melihat keterbatasan tiket yang ada, sementara jumlah penggemar The Script sangat banyak, kami menyarankan agar penggemar dapat segera memesan tiket konser pada 4 Juni 2022 mulai pukul 10.00 WIB melalui tiket.com atau laman www.thescriptjakarta.com agar tidak kehabisan," lanjutnya.

Dalam unggahan di media sosialnya, Danny O'Donoghue vokalis The Script sudah mengajak pecinta musik rock Tanah Air untuk bergoyang bersama mereka dalam konser musik rock yang akan mereka gelar akhir September 2022.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com