Kembangkan Game NFT, Kryptomon Dapat Pendanaan US$ 10 Juta

Jakarta, Beritasatu.com - Kryptomon, proyek game play to earn yang menggunakan NFT (Non Fungible Token), yang terinspirasi dari permainan Tamagotchi dan Pokemon berhasil melakukan putaran pendanaan senilai US$ 10 juta atau setara Rp 145,6 miliar (kurs Rp 14.562 per dolar).

Putaran pendanaan ini, didukung oleh sejumlah investor seperti NFX, Playstudios ($MYPS), Griffin Gaming Partners, dan Vikram Pandit, mantan CEO Citigroup.

General Partner di NFX, Gigi Levy Weiss, mengatakan, pendanaan ini akan mendorong pengembangan game NFT Kryptomon yang akan mengintegrasikan game dunia nyata dengan kemampuan metaverse.

"Kryptomon memiliki potensi untuk membuat tanda yang mengesankan di Metaverse dan ekosistem game play and earn. NFX bangga ikut berkontribusi pada proyek yang memprioritaskan pembangunan komunitas dan berada di garis depan dalam menciptakan kembali integrasi gameplay dan aset digital dunia nyata," ujar Gigi Levy Weiss, dalam keterangannya, Rabu (1/6/2022).

Kryptomon mengalami pertumbuhan cukup pesat sejak awal 2022. Pencapaian tersebut, didukung dengan rekor penjualan kotak mister yang ludes dalam hitungan menit di marketplace Binance NFT.

Komunitas game ini juga telah tumbuh secara progresif hampir 500.000 pengikut atau followers di seluruh platform media sosial (Medsos) dan menghasilkan transaksi NFT senilai US$ 13 juta dalam waktu kurang dari 5 bulan.

