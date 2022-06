Teknologi O3 Pencuci Buah dan Sayur Efektif Bunuh Kuman dan Bakteri

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam sebuah riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan teknik pencucian buah dan sayur menggunakan air tersterilisasi ozon atau 03 terbukti mampu meluruhkan pestisida hingga 90%. Teknologi O3 dipercaya sebagai zat desinfektan yang efektif membunuh kuman dan bakteri.

Mengusung konsep simplifying and amplifying life, Klugg, sebuah brand teknologi kesehatan yang bernaung di bawah Roswell Group Indonesia, meluncurkan produk pencuci buah, sayur, dan daging dengan menggunakan teknologi O3.

CEO Roswell Group Indonesia, Caroline Victoria mengatakan dengan teknologi O3 pada pencuci buah Klugg, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh bahan makanan yang bersih dan higienis. Selain itu, masyarakat akan mendapatkan bahan makanan yang terbebas dari bakteri, pestisida, lilin, maupun tanah, tanpa menggunakan deterjen atau bahan kimia yang berbahaya.

"Mengutip kalimat NR Narayana Murthy; By leveraging technology, you can bring down lack of access and cost of healthcare, kami percaya bahwa produk-produk Klugg dapat memberikan solusi yang sehat dan efisien dengan harga yang terjangkau untuk keluarga Indonesia," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/6/2022).

Di tengah padatnya jadwal dan aktivitas, masyarakat dituntut untuk melakukan segala hal dengan cepat dan efisien. Karena itu, Klugg hadir dengan pendekatan dan solusi teknologi yang sederhana untuk rutinitas sehari-hari.

