Industri Busana Muslim Indonesia Didorong Gunakan Serat Kapas dari AS

Jakarta, Beritasatu.com - Makin meningkatnya pertumbuhan busana muslim di dunia yang sebagian besar didorong perkembangan industri busana muslim dari Indonesia, membuat pihak produsen serat kapas asal Amerika Serikat (AS), tergerak untuk mempromosikan serat kapas asal Amerika untuk digunakan dalam pengembangan industri busana muslim di Indonesia.

Hal itu tergambar dalam webinar "Cotton USA dan U.S. Cotton Trus Protokol in the Muslim Fashion Wear Industry" yang diselenggarakan, Jumat (3/6/2022).

"Indonesia memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan produksi garmen dalam industri busana muslim, mengingat Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Hal itu mendorong kami untuk terus berkomitmen dan konsistensi dalam memberikan nilai tambah bagi industri tekstil secara global (tidak terkecuali di Indonesia) dengan senantiasa mencoba mewujudkan melalui berbagai inisiatif salah satunya penggunaan serat kapas dari Amerika sebagai bahan kain dan garmen untuk busana muslim di Indonesia," ungkap Dr Andy Do selaku Perwakilan Cotton Council International (CCI) di Indonesia.

Diterangkan Andy, pihaknya memang terus melakukan promosi penggunaan serat kapas asal Amerika Serikat untuk digunakan sebagai pembuat kain dan garmen yang biasa digunakan untuk bahan busana muslim. Lantaran melihat pertumbuhan tren mode dan fashion busana muslim dunia sebagian besarnya berasal dari Indonesia.

Disebutkan, cara yang do lakukan untuk bisa mempromosikan penggunaan serat kapas dari AS yakni sudah melakukan upaya promosi dengan mendatangi beberapa pusat industri pembuatan kain dan garmen yang kerap digunakan sebagai bahan untuk pembuatan busana muslim.

"Kita juga menggandeng beberapa deasiner busana muslim untuk menggunakan kain yang berasal dari serat kapas dari Amerika Serikat yang berkualitas tinggi, nyaman, dan tahan lama jika dijadikan bahan garmen. Dengan begiti, kita terus mendorong ekspor kapas ke Indonesia untuk digunakan sebagai bahan pembuat kain dan garmen untuk produk busana muslim," ujar Andy.

Diterangkan Andy, CCI terus berupaya memberikan dukungan kuat terhadap pertumbuhan masa depan industri busana muslim di Indonesia dan juga Dunia.

"Kami terus dorong penggunaan Cotton USA di Indonesia dengan memberikan program lisensi kepada pabrik tekstil di Indonesia yang dalam pembuatan kain dan produk garmennya menggunakan serat kapas dari Amerika itu melalui program Cotton USA Solutions," katanya.

Selain itu, melalui program tersebut pihaknya juga menawarkan bantuan teknis pada pabrik pemintal di Indonesia agar bisa meningkatkan produktivitas pabrik, meningkatkan hasil produksi yang berdampak penghematan biaya operasional pabrik agar bisa menghasilkan keuntungan dan meminimalisasi risiko kegagalan dalam produksinya.

