Ini Salah Satu Trik Lolos Seleksi Kuliah di AS dan Inggris

Jakarta, Beritasatu.com - Terdapat salah satu trik atau cara agar dapat menembus seleksi dan berkuliah kampus papan atas di AS atau Inggris. Seperti diketahui menempuh bangku kuliah di perguruan tinggi unggulan di Amerika Serikat (AS) dan Inggris, seperti kampus-kampus Ivy League dan universitas top lainnya seperti Stanford, Massachusetts Institute of Technology (MIT), atau University of California (UC) Berkeley memang selalu sulit ditembus.

Apalagi pasca pandemi Covid-19 ini, jumlah pendaftar ke kampus-kampus bergengsi tersebut melonjak drastis. Kondisi tersebut membuat angka rata-rata penerimaan pun menjadi lebih rendah.

Country Manager Crimson Education Indonesia, Vanya Sunanto mengatakan bahwa meroketnya jumlah pendaftar sangat mempengaruhi kesempatan calon mahasiswa untuk diterima di universitas-universitas terbaik itu, sehingga persaingan menjadi jauh lebih ketat dan menampilkan profil yang menonjol di formulir pendaftaran menjadi lebih penting dari sebelumnya.

“Untuk mengantisipasi tingginya tekanan dan ketatnya persaingan dalam proses seleksi, calon mahasiswa perlu mempersiapkan diri semaksimal mungkin, jauh sebelum waktu pendaftaran dibuka untuk memanfaatkan peluang yang semakin kecil ini," tutur Vanya melalui keterangan pers, Sabtu (4/6/2022).

Crimson Education adalah perusahaan pendukung penerimaan di dunia yang memandu siswa melalui setiap aspek strategi aplikasi AS dan/atau Inggris termasuk mengidentifikasi universitas yang paling sesuai.

Sumber: BeritaSatu.com