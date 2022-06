Antusiasme Penonton, The Script Bakal Bakal Tampil Dua Hari

Jakarta, Beritasatu.com - Grup band The Script akan menambah waktu konser di Jakarta sehari lebih lama dari rencana sebelumnya. Perpanjangan waktu konser tersebut karena tingginya minat penonton untuk menonton konser grup band asal Irlandia tersebut.

Seperti diketahui konser The Script bertajuk "The Script Greatest Hits Tour 2022' akan diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta pada 30 September 2022 mendatang. Saat ini penjualan tiket presale konser The Script terjual habis, Sabtu (4/6/2022). Hal tersebut diungkapkan David Ananda selaku Managing Director Color Asia Live dalam keterangan pada media, Minggu (5/6/2022).

"Melihat tingginya animo masyarakat untuk menyaksikan penampilan The Script yang akan konser di Jakarta pada 30 September 2022 mendatang dengan terjualnya habis tiket presale yang kita jual kemarin dan laku hanya dalam 2 jam. Kami memutuskan akan menambah 1 hari lagi konser The Script. Jadi The Script siap tampil di depan penggemarnya di Indonesia di Istora Senayan, Jakarta Pusat, pada 30 September dan 1 Oktober 2022 mendatang," ungkap David.

Sumber: BeritaSatu.com