Five Minutes Pecat Richie Setiawan dari Posisi Vokalis

Jakarta, Beritasatu.com - Grup musik Five Minutes resmi memecat Richie Setiawan sebagai vokalis mereka sejak 4 Juni 2022 ini. Richie dipecat Five Minutes lantaran pria kelahiran Bandung 18 Mei 1983 itu dianggap melanggar perjanjian dalam grup yang lahir di Bandung tahun 1994 itu.

Hal itu diungkapkan Five Minutes dalam keterangan tertulis yang disampaikan kepada media, Minggu (5/6/2022).

"Pada kesempatan ini, secara resmi kami ingin menyampaikan bahwa per hari ini, Sabtu tanggal 4 Juni 2022, Richie Setiawan sudah tidak bergabung lagi di dalam grup Five Minutes Band," ungkap Ricky Tjahjadi mewakili Five Minutes Band.

Ricky menjelaskan faktor utama yang menjadi alasan mereka memutuskan memecat vokalisnya itu lantaran Richie telah berulang melanggar kesepakatan yang mereka buat di dalam band. Untuk itu, Five Minutes memutuskan mengambil jalan pemecatan untuk menyelesaikan permasalahan ini.

"Dia beberapa kali melanggar komitmen yang telah disepakati di dalam grup, salah satunya di antaranya adalah dia melakukan pertunjukan atau konser sendiri dengan membawakan lagu-lagu Five Minutes tanpa ijin pemilik lagu untuk menguntungkan diri sendiri. Dan itu yang menurut kami tidak bisa ditolerir," lanjutnya.

Meski belum menunjuk vokalis baru, Five Minutes tetap akan menjalani aktivitasnya seperti biasa.

"Sejauh ini, belum ada penggantinya. Paling kita coba nanti untuk featuring-featuring dengan berbagai musisi dahulu. Dan untuk teman-teman Fivers tetap support Five Minutes dan juga Richie. Terima kasih. One heart till the end!," tegasnya.

Sebagai informasi, Richie bergabung dengan Five Minutes pada 2007 lalu. Saat itu, Richie menggantikan peran Sanny yang mengundurkan diri pada 2006 silam.

Sumber: BeritaSatu.com