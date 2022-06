Kampanye Brave Together Berikan 10 Ribu Konseling Gratis

Jakarta, Beritasatu.com – Merek makeup Maybelline New York meluncurkan gerakan Brave Together untuk menghilangkan stigma terkait isu-isu kesehatan mental, seperti kecemasan dan depresi, serta memberikan akses bantuan 1:1 kepada mereka yang membutuhkan.

Di Indonesia, Maybelline menggandeng KALM - sebuah platform konseling online berbasis aplikasi yang menaungi lebih dari 200.000 psikolog profesional. Maybelline lewat KALM berkomitmen untuk memberikan konseling gratis kepada 10.000 generasi muda Indonesia melalui kampanye Brave Together.

Sebagai informasi, di dunia terdapat 1 dari 5 orang diperkirakan mengalami isu kecemasan dan depresi. Bahkan, sebagian dari isu kesehatan mental ini sudah mulai dirasakan sejak usia 14 tahun dan sebagian besar dialami oleh perempuan.

Masalah kesehatan mental juga telah menjadi isu yang diperbincangkan di Indonesia, melalui studi yang dilakukan Maybelline New York bersama Jakpat, seluruh responden mengungkap pernah merasakan setidaknya satu ciri-ciri kecemasan dan depresi, seperti merasa tidak berharga, kehilangan minat, perubahan pola tidur hingga pikiran menyakiti diri sendiri. Namun, hanya 6 dari 10 responden yang menyadarinya sebagai isu kesehatan mental.

Pandemi Covid-19 ternyata ikut mengakselerasi percakapan terkait kesehatan mental, terutama di kalangan Gen Z. Beberapa isu yang mendorong kecemasan antara lain, kekhawatiran akan masa depan, takut menjadi dewasa, tekanan dan takut dihakimi.

Selain itu, hampir 70% responden memilih berdoa atau bercerita dengan teman untuk mengatasi masalah kesehatan mental dirinya. Kemudian sehubungan dengan tingkat kesadaran yang cukup tinggi, faktanya hanya 15% yang memilih pergi ke psikolog untuk mendapat penanganan. Tampaknya, tingkat prevalensi rendah responden untuk pergi ke psikolog guna menangani isu ini masih erat kaitannya dengan stigma negatif kesehatan mental.

Danella Ilene, seorang model yang pernah mengalami isu kecemasan menyampaikan pengalamannya. “Awal karirku di dunia modeling memang cukup berat, terutama karena industri ini memiliki standar kecantikan yang begitu tinggi. Tanpa sadar, tekanan itu telah memengaruhi pikiranku, saya mulai overthink, sering merasa jantung berdegup kencang, pola makan yang salah. Butuh waktu 3 tahun sampai akhirnya saya merasa perlu mencari profesional yang bisa membantuku keluar dari tekanan mental yang kualami dan hingga akhirnya saya bisa berdamai dan melanjutkan hidupku. (Gerakan) Brave Together tentunya bisa menjadi sarana yang membantu mereka yang pernah terjebak seperti saya dan mau mengubah hidupnya sehat tidak hanya fisik maupun mental,” katanya dalam keterangan tertulis Minggu (5/6).

Brand General Manager Maybelline Indonesia, Carla Mangindaan menyampaikan bahwa perusahaan percaya akan kekuatan untuk membuat impian menjadi nyata sehingga memberikan dukungan ke setiap orang supaya menjadi percaya diri, bereksplorasi dan membuat perubahan.

“Terlebih dari itu, kesehatan mental adalah pondasi untuk membuuat segalanya memungkinkan. Maybelline mengambil langkah nyata untuk mengubah stigma negatif terkait isu kesehatan mental dan memberikan akses bantuan konseling secara gratis. Bersama kita ciptakan dunia yang lebih inklusif dan nyaman tanpa stigma terkait kecemasan dan depresi. Anda tidak sendirian,” ujar Carla.

Ditambahkan oleh Co-founder KALM dan Psikolog Klinis, Karina Negara bahwa sejak awal didirikan 2017, KALM memiliki visi untuk membuat layanan konseling lebih mudah dijangkau untuk semua.

“Namun, kami sadar bahwa hambatan-hambatan, seperti stigma, kurangnya pengetahuan, serta keterbatasan biaya membuat orang ragu dan, lalu, menjadikan konseling dengan tenaga profesional menjadi pilihan terakhir. Melalui Brave Together, KALM dengan senang hati mendampingi Maybelline untuk memberikan pelayanan konseling bagi masyarakat Indonesia yang mau merawat kesehatan mentalnya. Kami bersyukur dapat merangkul lebih banyak lagi individu yang siap mengambil langkah kecil dan besar, untuk menghadirkan perubahan positif dalam hidupnya,” ungkap Karina.

Selain KALM, Maybelline juga bermitra dengan Rahasia Gadis (RG) – sebuah platform gadis terbesar di Indonesia dengan 3,3 juta pengikut di Instagram. Rahasa Gadis secara aktif mengedukasi jutaan gadis setiap harinya terkait kesehatan mental, dengan misi mendorong para gadis agar mengetahui harga diri, hak dan kekuatan yang dimiliki. Melalui hal-hal tersebut, diharapkan para gadis Indonesia menyadari bahwa kesehatan mereka merupakan hal yang paling penting dan dapat dimulai dari mencintai diri sendiri.

“Kami senang sekali dapat bekerjasama dalam gerakan Brave Together bersama Maybelline yang tentunya sangat sejalan dengan misi Rahasia Gadis. Bersama Maybelline dan KALM, Rahasia Gadis akan memberi pelatihan kepada 50 leaders RG Mental Health Clubs untuk belajar tentang kesehatan mental dan menjadi the agent of change bagi teman mereka yang mengalami isu kesehatan mental,” demikian penjelasan Co-founders Rahasia Gadis, yakni Dhika Himawan dan Adelle Tanuri.

Kampanye Brave Together juga didukung secara resmi oleh Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), yang merupakan badan organisasi tertinggi terkait isu kesehatan mental.

“Kami menyambut baik upaya Maybelline untuk terus meningkatkan edukasi terkait kesehatan mental terlebih lagi akses konseling gratis ke psikolog profesional. Tentunya dukungan ingin akan membentuk ekosistem yang lebih baik di Indonesia sehingga tidak ada lagi stigma buruk akan kesehatan mental,” ujar Ketua Umum PP HIMPSI dan Psikolog, Prof. Dr Seger Handoyo.

Sebagai informasi untuk mendapatkan konseling gratis dari Maybelline, unduh aplikasi KALM dan gunakan kode BRAVE 33-33-33-33. Selain konseling, Maybelinne juga akan memberikan rangkaian eduasi melalui webinar gratis dengan pembicara menarik yang mengangkat topik kesehatan mental yang menjadi perhatian para Gen-Z

