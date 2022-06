Lewat Instagram, Deddy Corbuzier Umumkan Pernikahannya

Jakarta, Beritasatu.com - Deddy Corbuzier secara mengejutkan mengumumkan pernikahannya dengan Sabrina Chairunnisa, Senin (6/6/2022). Melalui akun Instagram @mastercorbuzier serta @sabrinachairunnisa_ pasangan Deddy Corbuzier bersama Sabrina mengunggah upacara pernikahan yang sederhana.

Tertulis:

Thank you Ayahanda Jendral TNI (Purn) Prof. DR. A.M Hendropriyono dan Jaksa Agung Prof. Dr. ST. Burhanuddin., S.H., MM telah bersedia menjadi Saksi di janji suci kami dan terimakasih @gusmiftah atas doa dan nasehat pernikahannya

Pada video singkat di Instagram tersebut terlihat Deddy mengucapkan ijab kabul lalu terlihat pula AM Hendropriyono, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Mahfud MD, serta guru spiritual Deddy Gus Miftah.

Di akhir video terlihat Deddy berjalan bergandengan tangan dengan Sabrina serta diakhiri tulisan Deddy & Sabrina 06.06.2022.

